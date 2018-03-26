司法話題》駐外挑戰五花八門 法務秘書「沒有做不到的事」

2018-03-26

〔記者謝君臨／台北報導〕要成為調查局法務秘書，除須擁有堅實的本質學能，還要有隨機應變的能力及不屈不撓的韌性，曾派駐沙烏地阿拉伯的調查局國際事務處專門委員陳能鏡即自豪地說：「身為法務秘書，沒有做不到的事，這是我們存在的價值」。

陳能鏡說，派駐沙烏地阿拉伯時，當年駐沙國代表提議邀請沙國內政部緝毒局長來台參訪，但因雙方無邦交關係，法務部長陳定南的親筆邀請函無法送進沙國內政部，他兩天沒睡到處打聽，最後透過管道將信送進收發室，成功邀請緝毒局長來台，自此建立起兩國執法單位的深厚情誼。

調查局國際事務處處長邸志達受訪時也談到一段秘辛，他當年派駐泰國擔任法務秘書期間，正巧碰上副總統連戰專機訪歐，途中將過境曼谷，飛機起飛後辦事處接獲通知，指飛機上有四名隨扈要帶槍下飛機，要求協調泰方禮遇，但當時泰國移民局不同意，他臨危受命，前往機場協調。

邸志達表示，他奔赴機場後，立即去找安檢處長，因曾提供許多毒品情資給對方，讓對方獲頒很多獎金，兩人非常熟，對方一聽到他的要求，二話不說馬上答應，讓連戰及配槍隨扈順利下飛機進到貴賓室，等候轉機。

此次調查局首派英國的法務秘書，是三十八歲的調查班四十三期陳姓女調查官，她在調查局服務已有十一年，辦案經驗豐富，雖然在國際事務處僅兩年，卻創下一年追回九名外逃嫌犯紀錄，有「外逃罪犯剋星」稱號。

陳姓女調查官表示，從一銀盜領案來看，駭客入侵起點就是一銀倫敦分行，顯示跨國電信犯罪已蔓延至歐洲，如能建立對口，即可有效提供情資，建立合作管道，不過她本次派駐倫敦最重要任務，就是關注林克穎案後續發展，以期在我國勝訴確定後，第一時間將林引渡回台面對司法制裁。

至於此次派駐印度的法務秘書，是調查班三十七期的四十四歲李姓男調查官，在派駐印度新德里前曾派駐日本大阪四年；他指出，印度所在的南亞，是全球恐怖主義最猖獗的地方，反恐是他感興趣的議題，將是個很好的挑戰機會。