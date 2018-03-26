美股崩千餘點 台股今皮皮剉

2018-03-26

短線恐測試半年線10739點

〔記者卓怡君／台北報導〕中美貿易戰引爆全球股市崩跌，美股道瓊指數連兩日狂瀉一一四九點，市場信心危脆，台股上週五雖相對抗跌，但法人指出，美股上週五雖一度反彈，尾盤卻再失速下挫，那斯達克與費城半導體指數跌幅更重，台股今日開盤補跌壓力大，短線恐回測半年線一萬○七三九點，甚至年線一萬○四九六點，建議投資人先保守以對。

投信業預期 貿易戰雷大雨小

在美國總統川普對中國祭出三○一條款課徵懲罰性關稅方案後，美股領跌下，台股上週五下挫一．六六％。摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒分析，美股連續兩日重挫，將衝擊今日開盤的亞股與台股信心，但觀察九○年代美方對中國展開的三次三○一調查，互動模式也是雙方先叫囂、進而磋商，中間互相讓步，最後再簽署備忘錄，預期本次衝突應該也屬於雷聲大雨點小的國際談判事務之一。

他指出，在雙方角力過程中，還是會影響市場投資信心，預期短線市場波動難免，待消化不確定因素壓力後，基本面還是可勝過心理層面。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏分析，短期需讓市場消化中美貿易戰的不確定因素，基本上全面性的貿易戰爭發生不易，多屬政治或貿易角力，由於長線展望仍佳，建議可以逢低買進。

日盛首選基金經理人楊遠瀚認為，由於目前處於中美貿易戰的開始，美國訂出諮商期提供雙方迴旋的空間，預期政治考量大於經濟；北美政策、資金的變化仍是影響全球股市主要變數，在此不確定的期間，台股仍將會受到國際股市走低的壓力。