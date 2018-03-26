貿易戰開打 加重我電子業採購成本

2018-03-26

〔記者羅倩宜／台北報導〕美國對中國祭出三○一條款懲罰，工業總會表示，因細項未出爐，尚難以評估，但應該是中國銷美的大宗產品；代表資通訊產業的電機電子公會坦言，資通訊業九成以上都在中國製造，細項未明之前，妄下評論恐衝擊金融市場，但電子業採購成本增加已是難避免。

工總秘書長蔡練生表示，最後拍板到底是電子、紡織或其他消費品，現在變數還太高，且川普簽署三○一備忘錄後，雙方可在卅天內展開談判，妥協的空間還很大。

蔡練生研判，三○一條款自一九七八年立法以來，最終被報復的國家並不多，過去對台灣、南韓、印度等，因市場規模都跟美國有差距，只能乖乖讓步；近幾年中國市場規模大增，已有籌碼與美國對抗，美中未來會妥協到什麼程度，充滿不確定性。

商總理事長賴正鎰認為，不止製造業，服務業也有衝擊。因台灣四十五％貿易額與中國相關，透過中國再銷往美國的比重有多少？難以計算，且產品的供應鏈很長，以手機為例，除了製造，還有銷售、通路等。若美中貿易戰開打，對台灣並不利，不管是賣電視、賣床、賣鋼筋的，都難倖免，消費通路如百貨公司等，成本也會增加。

電電公會副秘書長徐興表示，資通訊業九成以上都在中國製造，細項未明之前，妄下評論難免衝擊金融市場；旗下會員共同的擔憂是，貿易戰將引發百業成本上揚，電子業採購成本也會增加，「即使電子業不在懲罰之列，還是不利。」