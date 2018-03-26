爭取鋼鋁稅豁免／撇清紅鏈 官員別自亂陣腳

2018-03-26

駐美特派員曹郁芬／特稿

率團來華府，希望說服美方豁免台灣鋼鋁關稅的政務委員鄧振中結束旋風式訪問，無功而返。問題還沒解決，國貿局官員卻先抱怨台北駐美代表處不給資源。都什麼時候了？還在上演內鬥的戲碼？

美國總統川普八日宣布要對進口鋼鋁課徵懲罰性關稅，歐盟、日、韓等國家前仆後繼到華府遊說，即使要看美國人的臉色，事關國家重大利益，這趟苦差事還是得來。

川普政府對於中國國家主席習近平的親信劉鶴都不假辭色，台灣不管派出鄧振中還是其他經貿部會首長來談，都是會無好會，重點是台北的政府團隊在出發前有沒有做足功課？政府在美豬美牛等美方關注的經貿議題上有沒有勇氣做出決策？否則，就是來自討苦吃。

爭取國家級的豁免由貿易代表署決定，個別商品的豁免則由商務部決定。據了解，儘管時間匆促，在駐外人員努力下，鄧振中其實見到了白宮國家貿易委員會主任納瓦羅、商務部長羅斯、貿易代表署主管亞洲事務的副代表葛瑞雪（Jeffrey Gerrish）等決策官員。

美方問及台灣鋼鋁的「含中成分」，也被問到開放美豬美牛進口的障礙。但是，鄧振中顯然並沒有得到最精確的資訊，先是否認台灣有中資投資鋼鋁工業或進口中國鋼鋁，後來才發現台灣輸美鋼鋁「含中成分」不單純。連接受媒體採訪時，鄧振中的答覆也不一致。如果在台灣的政府團隊連自己國內的產業情報都無法精準掌握，主談人要如何與美方談判？

美豬美牛這類議題，如果沒有獲得蔡政府授權，任何人都不敢做主。但在川普口口聲聲強調「互惠」的原則下，台灣能擋多久？任何經貿官員來美要求關稅豁免，能夠只要不給嗎？

依照川普政府的戰略評估，中國的野心是要取得全球宰制權，讓美國臣服於中國建造的體系之下。因此，川普政府真正要對付的是中國的「紅色供應鏈」，最終要透過市場干擾破壞「紅色供應鏈」或把製造業威逼利誘地弄回美國。川普根據特別三○一調查報告簽署行政命令時說：「這是眾多當中的第一個。」未來針對電動車、人工智慧和太空科技，美方還會出招。

川普顯然要各國在美中之間選邊站。爭取鋼鋁豁免只是挑戰的開始，台灣在「紅色供應鏈」中的角色是什麼？夾在中美間的企業如何趨吉避凶？經貿海嘯當前，哪裡還有官僚系統爭功諉過的時間？