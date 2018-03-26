華爾街日報︰政經4理由 美非宣戰不可

2018-03-26

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普啟動三○一條款對中國進口產品課徵關稅，貿易戰風險升高。「華爾街日報」華裔首席經濟評論員葉偉平（Greg Ip）直言，不該責備美國總統川普對中國發動貿易戰，因為中國早在他當選總統前就已這麼做，美國有四大理由是非宣戰不可。

葉偉平在「華爾街日報」撰文指出，雖然川普對中國制裁，會引發中國報復，甚至對美國消費者、供應鏈及出口商造成潛在傷害，但在法律、經濟和政治方面卻有四個充分理由。

首先是川普這次對中國開鍘的產品很不一樣。自一九八○年代以後，美國成功發展商用客機、微處理器和軟體等產業，對競爭者而言，由於研發成本高、先前建立的技術標準、規模收入遞增及網路效應等因素，這些產業很難進入，但「中國製造二○二五」計畫就是要取得這些產業的支配地位。

其次，世貿組織（ＷＴＯ）無法有效監督中國。自中國二○○一年加入ＷＴＯ後，就做了很多ＷＴＯ規則無法補救的行為；「資訊科技創新基金會」主席亞特金森（Rob Atkinson）表示，ＷＴＯ貿易糾紛若要成案，通常需要受侵害企業舉證，但許多外企不願因在中國的遭遇提告、惹來中國反托拉斯調查、詐欺或間諜罪起訴、失去國企訂單等手段報復；且中國沒有獨立司法制度，也有很多隱而不宣的歧視性措施。

第三，中國不當貿易行為，美國並非唯一受害者。儘管川普課徵鋼鋁關稅，飽受中國及遵守ＷＴＯ規則的加拿大與歐盟等盟友批評，但他對中國的不滿卻是獲得盟友讚聲；法國總統馬克宏就呼籲歐盟團結，對抗中國併購歐盟企業。

最後，中國是美國的對手。很多人拿川普對中國開刀，與前總統雷根對日本下重手做比較，但日本是美國的軍事盟友，中國卻是美國的地緣政治對手，經常以軍事和民用為由竊取美國機密；且日本是民主和透明的政體，中國卻是威權和不透明的政體。