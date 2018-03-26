2018-03-26

記者邱燕玲／特稿

宣布參選台北市長的人，如雨後春筍般一個個冒出來，老神在在的柯文哲昨仍率市府團隊南下台中與林佳龍團隊交流，高人氣的柯Ｐ依舊受到民眾熱烈歡迎，議員參選人也跟著搶曝光。在台北市長這一局，不論藍的、綠的或是白的，即使想選的人再多，至今也無法裂解柯文哲。

與柯文哲同樣醫界出身的前台北市副市長邱文祥、台大教授李錫錕陸續宣布參選台北市長，頭痛的是藍營；而邱、李兩人如果沒有獨特的群眾魅力，很快就會在茫茫參選人海中消失，難以浮出，柯Ｐ模式不是輕易就能複製。

柯文哲廿四日出席全國大專院校商業個案大賽開幕典禮時，自豪「柯文哲就是一個品牌」，「先有柯文哲，才有後面的杜特蒂（菲律賓總統）、川普（美國總統）、馬克宏（法國總統）。」

柯Ｐ此番狂言讓正常人聽得瞠目結舌，但柯不以為意，自己講得很開心，支持的群眾也依舊力挺。所謂的「柯文哲品牌」，正是「直白到白目」、「狂妄到大言不慚」，看不出價值、幾乎無所懼的境界，而台灣民眾買單的人數，足以支撐柯Ｐ繼續輕鬆連任，多到算是在正常軌道上運行的國、民兩黨難以想像，因此，要說柯的下一步是選總統，真的毋庸置疑。

柯文哲的確是一個品牌，也是目前市面上市佔率名列前茅、頗受普羅大眾歡迎的品牌，但這品牌能維持多久？使用後會不會有副作用？大家心裡都有個底。心裡不認同柯品牌，卻因無力超越而選擇與其合作上市，這樣的公司在市場上恐難有好的評價，也容易讓人瞧不起，縱使與柯品牌合作站上了第一，未來柯品牌也可採相同模式與其他公司合作，將你一腳踢開，而柯永遠站穩第一。