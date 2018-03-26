綠基層反柯P？「僅止於台北」

2018-03-26

〔記者楊淳卉／台北報導〕台北市長柯文哲昨赴台中參訪，由台中市長林佳龍接待，值得注意的是，現場還有多名民進黨、時代力量市議員參選人「緊貼」柯文哲、爭相與柯合照，與柯在北市形成兩樣情。民進黨若年底北市長選戰仍禮讓柯，是否會有「負面外溢效應」衝擊綠營六都選戰？林佳龍陣營操盤手直言：「綠營基層對柯的愛恨情仇，最後會僅止於台北。」

黃偉哲：釐清不滿數量大不大

將代表民進黨參選台南市長的立委黃偉哲昨受訪指出，民進黨基層對柯不滿的聲量的確很大，但民進黨應要釐清「聲量大，那數量大不大？」柯是否有外溢效應，甚至造成民進黨危機？

柯在兩岸政策論述惹怒綠營基層，不少人揚言「若再禮讓柯，就不投民進黨提名的縣市長」，就連民進黨北市議員與柯同台，都會感受壓力。民進黨北市議員顏聖冠日前受訪時直言，若民進黨在北市不提人，不只是北市會受到影響，「六都也會受到影響」。

中市議員參選人緊黏柯P

不過，林佳龍陣營操盤手受訪指出：「對柯文哲的愛恨情仇，最後會僅止於台北，不至於影響其他地方選舉，包括台中。」他也說，民進黨在北市若提人選，大家就會奮力一搏；如禮讓柯，不滿的綠營支持者頂多是不動員幫柯拉票，或直接不投票，不至於轉投給國民黨候選人，「不會恨到這種程度」。

這名選戰操盤手認為，在提名底定、情勢明朗後，綠營基層的反彈應該會比較和緩，「大家會認真思考，到底要給柯上，還是讓國民黨選上」，還未提名前，支持者「想把柯拉下來」很正常。

民進黨北市立委吳思瑤分析，若民進黨禮讓柯，外溢效果「正反都有」；自推人選，也要慎防國民黨漁翁得利。合不合作，都有不同的風險，黨中央必須嚴謹評斷。

爭取民進黨北市長提名的前副總統呂秀蓮昨出席活動時爆料，她四年前請柯文哲及有意參選台北市長的人吃飯時，柯大多數時間在談中國，甚至提到曾受胡錦濤時代某位對台統戰的文膽接待，參觀前中國領導人毛澤東的故居，呂直言：「那一場飯吃下來，發現柯Ｐ背後其實還有『紅光』。」