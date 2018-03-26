打啥算盤 柯P讚林佳龍「民進黨共主」

2018-03-26

台中取經互動熱 林佳龍稱柯是稀有動物 要好好保育

〔記者蘇孟娟、楊淳卉／綜合報導〕台北市長柯文哲昨率市府團隊訪台中，柯讚台中市長林佳龍現在就是「民進黨共主」，林則稱柯Ｐ是稀有動物，「要好好保育」，兩人互動引人關注。是否觸及綠營敏感神經，林佳龍淡定地指出，城市交流不分顏色，「別太有想像力」。

不過，民進黨內人士指出，柯文哲是透過這樣的言行來分化民進黨，柯很清楚民進黨內派系，所以就「這邊弄一下，那邊拉一下」，「和段宜康（新系立委）吵一下，就跟正國會（林佳龍所掌派系）好一下」，故意見縫插針，耍嘴皮子；林佳龍的確是中生代的小天王，但林會不會是共主，大家心裡有數。

柯昨率北市府團隊參訪台中市河川整治再造、百年市場再生、鐵路局台中大慶車站等處，馬不停蹄，下午在台中市政府辦雙城市政座談會，林佳龍幾乎全程陪同。

被問及民進黨「正國會」聲勢漸大，林佳龍是否有民進黨新共主的態勢？柯文哲不假思索稱：「他本來就是共主啊，什麼未來？現在就是共主！」

座談會前，雙方互贈紀念品，林佳龍說，世大運的吉祥物「熊讚」可與台中花博吉祥物石虎結拜，林贈送刻有「虎嘯風生」的石虎雕塑，並說：「柯Ｐ也是稀有動物，要好好保育。」

柯表示，並未與林佳龍談選舉，但他競選台北市長時，曾數度到台中拜訪林，兩人曾有「龍獅會」，因為他是獅子座。

被問到與柯Ｐ太親近是否擔心觸及綠營敏感神經？林佳龍說，城市交流分享經驗、相互學習，對市民是好事，「不分顏色」，各界「別太有想像力」。

台中有「中」林邀柯辦雙城論壇

林佳龍強調，兩個城市發展過程有很多共通性，盼雙方持續交流；林笑說，如果台北跟上海的雙城論壇不是很順利，也可以跟台中舉行「雙城論壇」，「台中也有一個中啊！」

至於民進黨北市長參選人選問題，林佳龍說，民主政治政黨有提名程序，相信黨中央會很有智慧處理。

由於台大教授李錫錕「錕Ｐ」昨宣布參選台北市長，又傳綠高層屬意行政院政務委員唐鳳選台北市長，柯文哲回應：「每天題目都不一樣，我的答案都一樣：做自己的事。」