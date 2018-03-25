戰車道 變馬拉松跑道

2018-03-25

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕有300多年歷史的屏東車城福安宮土地公廟，昨首次舉辦馬拉松賽，主辦單位結合三軍聯訓基地訓場，開放5公里的戰車、步兵道及極少開放的八八高地與元首觀景台，首次將「戰車道變跑道」，高難度坡道讓挑戰選手直呼「比當兵還精實」。

數百名參與42公里全馬的選手，雖被高低起伏的戰車道「操」得氣喘吁吁，仍興奮地看著沿途戰車、觀禮台及令人「印象深刻」的網紗溪橋。因地形崎嶇，加上民眾擔心未爆彈問題，軍方多次進行場地安全檢查，也吸引不少退伍士官兵報名參加。