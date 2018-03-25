韓職開幕 王維中初登板奪勝

2018-03-25

〔特派記者倪婉君／昌原報導〕「王維中，NICE PITCH!」身為挑戰南韓職棒的台灣第一人，25歲左投王維中昨擔任NC恐龍開幕戰先發投手，退場時就聽到看台球迷讚美他投得好。

因為王維中初登板就一鳴驚人，繳出7局只被敲6支安打、失1分的優質內容，還飆出6次三振，包括K掉具大聯盟資歷的LG雙子強棒金賢洙。王維中率隊以4：2拿下本季首勝，也獲得單場MVP。

王維中說：「我覺得這場比賽很重要，因為這不只是我在韓國的第一場，也是大家特別關注的比賽。」