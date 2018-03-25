台股陷震盪 投信︰超跌反而可進場

2018-03-25

〔記者張慧雯／台北報導〕中美貿易戰開打，全球股市重挫，台股也大跌；不過，投信經理人大多認為，中美貿易戰全面開戰的機率不大，短線震盪難免，但台股基本面不變，超跌反而是進場機會。

凱基開創基金經理人曾偉淳表示，貿易是全球連動，全球股市難免陷入震盪，加上台股先前來到一萬一○○○點以上，短線盤勢震盪將加劇，缺乏波段行情，預估短期台股將在一萬○五○○點至一萬一○○○點整理；中長期來看，台股基本面未變，且企業獲利展望仍佳，下檔支撐強勁，具基本面題材及高殖利率個股是較好的資金避風港。

元大投信台股暨大中華投資部基金經理人劉家宏建議，投資人先冷靜中性看待，以全球貿易分工來看，許多產品的進出口已不是單一事件；如電子零組件，許多美國品牌將生產重地設於中國，美國若對中國相關產品課稅，將造成這些品牌成本提升，且中國的反制也將影響當地組裝廠的營運。

他認為，川普應偏向談判前的拉抬聲勢，在自身利益考量下，失控機率應不高；因此台股多頭仍可延續，但盤勢將震盪，應利用引起市場恐慌但未扭轉基本面的突發事件，逢低布局，並在評價合理時適度獲利了結。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏則說，中美貿易戰開打，股市短期勢必以下跌回應，但接下來須審視美方列入關稅清單的項目與中方抵制項目，由於中美的缺口須由其他國家產品補上，或許有些公司是受益的。他說，今年台股表現將不會像去年一樣雨露均霑，應尋找績優股底部布局，包括業績成長或漲價概念股，如自動化相關族群等相對看好。

保德信高成長基金經理人葉獻文分析，受貿易戰影響，台股大幅跳空開低，結束先前在一萬一○○○點上方狹幅震盪走勢；技術面上，在一萬○八六三點到一萬一○○五點留下跳空缺口，短線跌破一萬○九○○點的高檔支撐區，破壞先前的漲升結構，後勢觀察美股止穩時間以及台股能否回防一萬一○○○點，若可回防，走勢可望轉強再創波段高點。