500大富豪 財產縮水12.8兆

2018-03-25

中美貿易戰開打 全球股市重挫

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕全球股市籠罩貿易戰陰影，美股道瓊指數廿三日收盤重挫四二四．六九點（一．八％）、兩個交易日狂跌逾一一○○點，史坦普五百指數、那斯達克指數收盤也跌深二．一％、二．四％。彭博指出，全球五百大富豪兩個月來損失慘重，財富共縮水四三六○億美元（約十二．八兆台幣）。

紐約的全球巿場顧問集團（Global Markets Advisory Group）資深巿場策略師肯尼表示，市場擔憂貿易戰演變，投資人希望控制風險，「如果貿易戰迅速升級，可能成股市重大阻力」。

道瓊指數廿三日收報二三五三三．二點，較一月廿六日最高紀錄拉回十一．六％；俗稱美股恐慌指數的芝加哥選擇權交易所（CBOC）波動率指數來到二月十三日以來最高；歐股三大指數廿三日也收黑，德國DAX指數收跌一．八％、英國FTSE 100指數收跌○．四％、法國CAC 40指數收挫一．四％。

美中開徵關稅和報復反制的激烈交鋒下，道瓊指數過去一週下跌五．七％、史坦普週線跌深五．九五％、科技股為主的那斯達克指數單週更跌掉六．五％，均創二○一六年一月以來最大單週跌幅。彭博統計，全球五百大富豪一週來財富淨值減少一八一○億美元。

札克柏格 富豪排名第三掉到第七

過去一週，臉書公司股價因個資外洩醜聞而重挫十四％，創辦人札克柏格財富蒸發一○三億美元（約三○二三億台幣），在彭博億萬富豪指數排名由第三掉至第七。

同時，甲骨文（Oracle）創辦人艾里森財富減少七十億美元，因甲骨文預測與雲端相關的產品銷售成長將放緩。股神巴菲特、亞馬遜創辦人貝佐斯和Google公司創辦人佩吉共損失一七○億美元。