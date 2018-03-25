與美高層通話 中方軟硬兼施

2018-03-25

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國公布對中國三○一制裁後，兩國高層官員首次熱線對話，但中國官媒繼續文攻反擊。中國國務院副總理劉鶴昨日上午和美國財長努勤通話時軟硬兼施，批評美方三○一調查違反國際貿易規則，中國已做好準備捍衛利益，但也希望雙方繼續保持溝通。中國駐美大使崔天凱則說，中國正在研究所有選項，不排除減緩購買美債以反制。

中國新華社報導，身兼中美全面經濟對話負責人的劉鶴昨與努勤通話，努勤告知三○一調查報告的最新情況；劉鶴則表示，此舉違背國際貿易規則，不利中美及全球利益，「中方已做好準備，有實力捍衛國家利益」。 雙方同意繼續就此保持溝通。

駐美大使︰不排除減緩購買美債

中國駐美大使崔天凱接受彭博電視訪問，被問及中國是否考慮減少購買美國公債時表示：「我們考量所有選項，這就是為何我們相信任何片面與保護主義的行動會傷及所有人，包括美國本身。這肯定會傷及美國中產階級民眾的日常生活，以及美國企業、金融市場。」

中國是美國最大的外國債主，迄今年一月共持有美國公債一．一七兆美元，占外國持有美債的十九％。中共鷹派黨媒《環球時報》社評威脅，中方另有針對美國數百億美元商品的大規模報復方案，必讓美方付出三○一制裁給中國出口造成的同等代價，絕不接受「美方的訛詐」，會採取一切必要措施奉陪到底。

中國報復美國先前公布的鋼鋁關稅，廿三日宣布對美銷中卅億美元產品課徵關稅十五％及廿五％，但不包括黃豆。前中國財長樓繼偉昨在「中國發展高層論壇」提議，中國應對美國黃豆、汽車和飛機報復；但貿易戰對雙方都會產生傷害，研判貿易戰的結局仍會走向談判。