川普制中 立委促軍方強化與美軍事交流

2018-03-25

學者盼台美關係再深化

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國總統川普任命前駐聯合國大使波頓出任國家安全顧問，先前也安排中情局長龐皮歐接任國務卿，外界認為對中國政策將趨於強硬。學者及立委昨受訪皆認為，台美軍事交流可望進一步發展，軍方應主動加強和美國軍事技術與網路安全的交流、強化，實質加強我國軍事能力。

政治大學國際關係研究中心主任丁樹範分析，美國「反中」情緒已逐漸顯現，美國國內曾針對如何處理中國問題，進行相關辯論，但這串辯論已經結束，並得到「應對中國強硬一點」的結論，因此，台美關係可進一步強化。

至於台美加強軍事交流的契機，丁樹範認為，我國欲採購F-35戰鬥機，但因軍工廠商生產線問題，「可能還輪不到我們」。反觀我國正推動「國防自主」政策，我國應主動加強和美國軍事技術與網路安全的交流、強化，才能實質加強我國軍事能力。

民進黨立委蔡適應也認為，台美軍事交流可望進一步發展。他並呼籲，軍方應更積極爭取如「紅旗操演」、「環太平洋操演」，先從觀察員、小部隊逐步投入。

蔡適應指出，除波頓、龐皮歐之外，美國國防部亞太事務助理部長薛瑞福將扮演對台軍售關鍵人物，且美國共和黨和企業互動較佳，因此川普政府欲對台軍售，較易獲得軍工產業支持。但我國爭取適當軍備之餘，也須考量美國軍工業生產線能否支應，例如，洛克希德馬丁公司的F-35戰機生產線已滿檔，能否滿足我國需求，尚待評估，盼軍方應審慎因應。

台灣智庫執行委員賴怡忠認為，除川普政府的「國安戰略報告」已將中國視為最大戰略對手，日後也可能進一步透過公開演說方式公布「印太戰略」，這是美國看待中國關係的重大分水嶺。而台灣擁有名列世界前茅的軍事、經濟力量，如美方加強和台灣的關係，「更是天公地道之事。」

對於台美軍事交流隨時美國政府人事有增溫趨向，國防部發言人陳中吉表示，對於美國人事任命，國防部沒有評論。軍方人士表示，對於和美國軍事交流的機會，軍方都不會放過，但軍購方針是否隨之改變，還需進一步觀察，尚無法做出評論。