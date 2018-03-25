潛艦國造紅區裝備已有進展

2018-03-25

立委本週將赴南部基地「機密考察」

〔記者涂鉅旻／台北報導〕政府推動「潛艦國造」政策，預計今年三月完成初步合約設計，據了解，立法院外交及國防委員會本週將到南部某地進行「機密考察」，就是針對潛艦國造而來，不僅軍、產界密切配合，海軍司令黃曙光更將親自解說。

知情人士研判，這代表潛艦國造不僅進展順利，籌獲關鍵技術、紅區裝備等「難關」，似乎也已有初步解決之道。

由於潛艦國造屬我國極機密政策，因此，立法院的公開資訊僅顯示立委考察地點為「南部地區軍事營區」，並註明為「機密考察」。據透露，此次立委考察地點位於高雄，參與的立委皆為外交及國防委員會成員，未開放其他委員會立委參與，且參與者皆簽署「保密協定」，禁止參訪後對外轉述考察內容。

對於立委此次考察，軍方官員皆低調以對。據透露，通常立委或重要人士進行考察，多由中將參謀長層級的官員接待、解說，但此次由海軍上將司令黃曙光親自出馬，軍方也允諾「問無不答」，其重要性不言而喻。

我國過去未有潛艦國造經驗，加上面對國際壓力，需要花更多心力才能取得關鍵技術、紅區裝備。但據透露，潛艦國造初步合約設計、繪製初稿時，需將戰系、武裝、動力等裝備全部納入考量，才能繪製設計圖。知情人士研判，這代表我國「潛艦國造」工作已有具體進展，也對關鍵技術、裝備籌獲，已有初步把握。

立委本週也將赴台中考察F-16V

據了解，我國「潛艦國造」今年三月完成初步合約設計後，將進行細部設計，預計二○二○年底完成設計工作，隨後投入原型艦建造工作，最快二○二五年、二○二六年左右服役。

立法院外交及國防委員會本週亦有一場「中部地區軍事營區」機密考察，據透露，此次考察地點位於台中，重點為了解我國軍用機研製與升級能量，包括近期出廠的F-16V、進行「翔展二號」升級的ＩＤＦ經國號戰機，預料將成為考察重點。