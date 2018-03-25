楊甦棣：波頓上任 有助落實台旅法

2018-03-25

〔記者曾韋禎／台北報導〕美國總統川普近日簽署台灣旅行法，並對中國啟動三○一制裁，台海情勢出現變化。美國在台協會台北辦事處前處長楊甦棣昨認為，美國新任國家安全顧問波頓上任後，將有助台旅法的落實，川普政府也需要仔細檢視台灣的安全需求，提供新一代戰機與更精密的反飛彈防禦系統。

習近平民族主義 可能更激進

世界台灣人大會與台灣國家聯盟昨舉辦海內外台灣國是會議。楊甦棣在專題演講中指出，在美國擁抱一中政策，尋求與中國關係正常化後，仍就台灣所遭遇的危機出手干預，例如在台海飛彈危機時部署航艦。

他表示，中國為轉移國內人民的注意力，過度聚焦於外在局勢及歷史舊事，放任民族主義轉變為盲目的愛國主義，而對周邊提出收復失土主義，對象包括台灣、釣魚台、南海，中國領導人習近平在鞏固政權後，似決定以更激進的民族主義取代開放的社會。

楊甦棣肯定美國在亞太扮演穩定的角色，只要有需要，美國海軍隨時能依台灣關係法備戰、介入。他認為，川普在台灣議題搖擺不定，因其外交經驗不足，才會剛接了蔡英文總統的恭賀電話，又與習近平建立私人友誼。然而，中國不願在北韓議題提供實質協助，反有助於川普聽取國會的聲音，改善與台灣的非正式關係；包括提名薛瑞福為國防部亞太助理部長、董雲裳為國務院亞太助卿。

美台合作 提高中國動武代價

他表示，川普團隊需要檢視台灣的安全需求，提供新一代戰機與更精密的反飛彈防禦系統；台灣也應增加海軍實力與防禦能力。他建議台灣坦率評估中國快速軍國主義化的威脅，就美國能提供什麼武器展開協商，也盡可能尋找其他購買武器的管道，並發展自製武器計畫，提高中國動武的代價。

對於波頓獲任命為國家安全顧問，楊甦棣認為他非常了解台灣，對於落實台灣旅行法，將較容易做出具體決定與行動。

台灣人公共事務會執行長昆布勞指出，台灣的戰略位置相當重要，若台灣遭中國突破，等於讓中國取得進出太平洋的港口；且台灣海峽是國際重要航道，國際海底電纜都分布在台灣東側，均不容讓中國取得主導性的地位。

他指出，台灣人公共事務會早在二○○四年就開始推動台灣旅行法，直到現在才成功，未來要推動駐美國台北經濟文化代表處正名為台灣代表處。他鼓勵台灣應像猶太人一樣，勇於表達自己的意見，不用不好意思。