法官性騷案延燒 官署滅火// 司法院長 也要上性平課

2018-03-24

〔記者吳政峰／台北報導〕前法官陳鴻斌性騷擾助理案持續延燒！繼立委與性平、司改等團體紛紛跳出來批判司法後，白玫瑰社會關懷協會也預告本週日將號召民眾赴司法院抗議，為平息眾怒，司法院昨釋出善意滅火，宣示未來將把性騷擾列入法官移送懲戒項目，並強制司法人員每年須研習三小時的性別平等課程，司法院長許宗力將是首批上課的學員。

司法院秘書長呂太郎指出，司法院「人權與兒少保護及性別友善委員會」廿二日決議，將把性別歧視、性騷擾等行為具體列入「法官法」、「法官倫理規範」中的不當言行及移送懲戒項目，盼藉此彰顯司法推動性平的決心。

性騷擾 列為懲戒項目

根據「法官法」，法官在獨立審判不受影響的限度內，應受到職務監督，而監督範圍包括「不當言行」，但何為不當言行，目前尚無明確定義，未來若明文加入性騷擾，將是首次列舉不當行為類型，意義重大，尤其現行性騷擾案件多須被害人主動檢舉，列為懲戒項目後，司法機關只要獲悉即可主動介入調查，可望減輕被害人畏懼工作不保的心理壓力。

有鑑於陳鴻斌案，司法院也將研擬禁止職務上有主從地位的人發展超友誼關係，杜絕因權勢支配而衍生的性平問題，此外也將性別意識概念納入職前訓練課程，規定在職司法人員每年須上三小時性平課程，高於一般公務員的二小時，且司法機關首長及主管通通「必修」，第一堂課將於本月廿八日舉辦，學員包括司法院長許宗力與副院長蔡炯燉等人。

司法人員 每年必修課

據悉，司法院將優先安排受理申訴或諮詢的第一線同仁上課，以利安撫被害人並建立信賴感，案件調查方式則採「認定事實機構」與「懲處權責機構」分離制度，避免當事人被反覆詢問而遭二次傷害，未來在各司法機關內也會成立性別平等委員會或工作小組，納入外部委員，專責擬定性平政策及督導、檢視法官。

對於白玫瑰協會喊出法官應改採一期六年的「任期制」，且初任法官應有五年以上律師經驗等訴求，呂太郎昨回應，這將牴觸憲法八十一條規定的「法官為終身職」，修憲後再討論較合適。至於五年律師經驗部分，據悉考試院確朝此方向思考，但尚未定案，司法院認為體制上有足夠誘因，惟現行條件未臻成熟。