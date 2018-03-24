中國報復 對美128項產品課關稅

2018-03-24

美鋼鋁稅生效 歐盟暫豁免

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國鋼鋁關稅週五正式生效，白宮宣布，暫時豁免對象包括歐盟、阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、墨西哥、南韓，直到五月一日；日本則尚未取得豁免，日本官員表示，將持續爭取被排除課稅。

為反擊美國鋼鋁稅，中國商務部週五宣布對美國一二八項、約卅億美元產品開徵關稅，紅酒、無縫鋼管等課稅十五％、豬肉及回收鋁等廿五％，涉及美國七大類產品。中國商業部發言人指出，美方違反世界貿易組織（WTO）相關規則，據WTO規定終止對美實施相等減讓和其他義務，以平衡美國「二三二」措施對中造成的損失。

日本未列入豁免名單

美國週五正式實施對鋼鐵課徵關稅廿五％、鋁十％，包括加拿大、墨西哥、南韓等列入豁免，但中國、俄羅斯及日本三大鋼鐵出口國將面臨高額關稅。日本經濟產業大臣世耕弘成表示，對此「非常遺憾」，仍可能爭取個別產品被排除，對日本鋼鐵產業的影響應有限。

日本官房長官菅義偉指出，身為盟國的日本，對美出口的產品不會對其國安造成不良影響。日本經濟再生擔當大臣茂木敏充也表示，將透過各管道向美方說明日方疑慮，持續爭取被排除課稅。

本週五前，各國領導人持續對美遊說，希望列入豁免名單。美國正在與其他國家個別進行討論，豁免名單將是暫時性的；白宮聲明，討論將著重解決全球鋼鐵產能過剩的根本問題，暫時豁免期結束後，川普將依談判情況決定是否延長豁免。

中國產能過剩導致鋼鐵出口激增，美方卻祭出全面性關稅，且非常大一部分中國對美國出口的鋼鐵及鋁，都已被列入不同形式的進口限制中。

《華爾街日報》指出，目前尚不清楚美方給予豁免的標準，因為歐盟承諾會與美方站在同陣線，共同對抗中國產能過剩問題，但日本也同樣承諾，卻沒進入豁免名單。貿易專家表示，美國正評估是否對日本課稅，因為根據過去美日的貿易爭端，日本不太可能對美國報復。