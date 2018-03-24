美商憂︰貿易戰沒贏家 反傷自己

2018-03-24

〔編譯王惠慧／綜合報導〕中美貿易戰開打，美國零售、製造、服飾、農業團體警告，貿易戰沒有贏家，課徵高關稅將適得其反；全美零售聯盟（NRF）指出，關稅反而讓一般美國民眾受到懲罰；全美製造協會（NAM）也表示，關稅將對製造商、消費者帶來顯著的附加成本。

川普宣布對中國課徵高關稅，美國商業及農業團體擔心此舉將提高消費者成本，且進一步挑起毀滅性貿易戰的戰火。美商業團體普遍認同川普想法，關切中國在侵犯智慧財產（IP）及不公平貿易做法，但認為用關稅解決只會造成反效果。

研究機構DataTrek創辦人柯拉斯（Nicholas Colas）指出，如果有人想對此做出政治表態，最簡單的方式只要取消波音公司的訂單，就能影響美國股市；去年中國是美國第三大出口市場，飛機及相關零件占最大宗，還有大豆、汽車電腦晶片及工業機械等。

川普宣布對中啟動三○一制裁後，因市場擔心中國採取報復措施，週四美股重挫，最大受災戶便是美國大型出口商，包括波音、卡特彼勒（Caterpillar），分別收跌五．二％及五．七％。

擔心成本增加 還引來報復

全美製造協會主席狄蒙斯（Jay Timmons）表示，樂見川普重視中國竊取IP的問題，但對中課稅很可能帶來更大的挑戰，增加美國製造商及消費者成本，同時可能引來報復；因此，唯一解決方法是與中國訂下公平、可執行且具約束力的協議，要求中方徹底停止不公平做法。

全美零售聯盟主席夏伊（Matthew Shay）批評，美國中產及勞工階級才要享受稅改成果，貿易戰將抵消這些成果，並導致各種消費性及家用產品價格攀升。

美國大豆協會主席表示，關稅將使農民成為箭靶，中國每年進口一四二億美元的大豆，若對相關產品調高關稅，將造成重大影響。