中國嗆︰絕不怕貿易戰 奉陪到底

2018-03-24

〔編譯楊芙宜、駐美特派員曹郁芬／綜合報導〕對於美國祭出三○一制裁，中國昨出動官僚和宣傳體系強烈反擊。中國商務部以聲明，「中方不希望打貿易戰，但絕不害怕貿易戰」，將堅決捍衛自身合法利益，並籲美方「懸崖勒馬」。中國外交部發言人華春瑩抨擊，華府「夜郎自大，錯判了形勢」。中國官媒新華社指控，美國三○一調查是過時的保護主義「霸凌」手段，中國對最壞情況已有充分準備。

華春瑩昨公開批評，美國「完全低估了中方捍衛自身合法利益的決心與能力」，執意推進三○一調查和公布裁決、挑起貿易戰，無疑將先直接損害美國消費者、企業和金融市場的利益，「我們會奉陪到底」。

中國官媒央視還推出專題，跟川普算「七筆帳」，反控美國「得了便宜還反咬」，稱美國對中服務業順差全球第一、是全球產業鏈布局的巨大受益者、八十八％美國就業被機械化而非中國取代、美國百姓買中國貨每家每年省下八五○美元等。

中國駐美大使崔天凱則透過臉書表示，中國不要貿易戰，但也不怕一戰，「如果有人要玩硬的，我們也會奉陪，看誰撐得久」。他說，中國一定會反擊，會奉陪到底，說中國竊取智慧財產毫無根據、是一種歧視，創新能力大家都有。

美中貿易衝突升高之際，美國三大科技鉅子蘋果、Google和IBM的執行長週末卻預計赴北京參與「中國發展高層論壇」，該論壇由中國國務院發展研究中心自二○○○年開始舉辦，協助西方企業和中國政府建立關係，今年由蘋果執行長庫克聯合主持。

耶魯大學經濟學家羅奇（Stephen Roach）在上海商界集會上警告，美國跨國企業要準備最糟情況，在美中經貿衝突的事態緩和之前，預備應急計畫，可預見「中國政府以某種方式限制當地的金融和美企供應鏈的活動」。彭博指出，若美中貿易戰全面開打，美國科技業在中國只會面臨更大障礙，北京可能進一步對市場准入設限。