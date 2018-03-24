美301制裁 鎖定中國10大戰略產業

2018-03-24

劍指「中國製造2025」 航太、IT、機械等產品課25％關稅

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國總統川普於台灣時間昨日凌晨一點簽署備忘錄，依美國貿易代表署（USTR）三○一調查結果，宣布對中國竊取美國智慧財產、強迫企業技術轉移的制裁行動，將對中國銷美約六百億美元產品課徵廿五％關稅，且鎖定「中國製造二○二五」十大戰略產業，包括資訊科技（IT）、機械、航太等，涵蓋一千三百項產品，同時將限制中國在美投資關鍵產業，具體方案六十天內出爐。

USTR將於十五天內公告課徵關稅的中國產品清單，以高科技產品為主；公告後卅天諮商期，美國企業可回饋應不應課稅、對何種商品課稅等意見，並繼續施壓中國改變作法；USTR最終裁定後，才會實施關稅。

向WTO提告中國歧視美企

華府並發布報告，抨擊北京用不公平的技術許可和其他不當手段，侵害在中經營的美企利益。中國歧視美企四大方式，包括：以合資要求和限制外資，及藉由行政審查和許可程序強迫美企技術轉移給中企；使用歧視性許可程序，要求美企將技術轉移給中企；國家主導許多大規模技術轉移投資和收購；網路駭客攻擊和竊取美國商業資訊。

川普備忘錄並授權USTR向世界貿易組織（WTO）提出申訴，以解決中國在科技及市場准入方面對美企歧視的做法；並指示USTR和其他WTO成員合作，以解決中國不公平貿易行為。

白宮首席貿易顧問納瓦洛表示，美國必須警惕「中國製造二○二五」，尤其中國藉各種不公平方式，針對美國特定戰略性產業收購和投資，目的是利用美國先進技術來增強解放軍力量，這關乎國家安全，美國必須有所回應。

川普政府已確定對中國制裁的十個戰略產業，包括：先進資訊技術產品、自動化機床和機器人、航太裝備、海洋工程裝備、現代鐵道運輸裝備、電動和其他新能源車、電力設備、農業機械設備、新材料、生物醫藥和其他先進醫療產品。不過，很多中國製消費電子產品不會被列入課稅清單，例如iPhone手機。

擬限制中在美投資關鍵產業

美國貿易代表萊席爾指出，關稅清單旨在儘量減少對美國消費者傷害、最大化對中國的衝擊，「中國能以各種讓我們有顧慮的方式購買美國技術」，如果中國在這些領域占主導地位，不利於世界。

另外，川普要求財政部在六十天內提出限制中國在美投資的具體方案，以遏制中國國家指導或推動在美併購投資敏感技術和關鍵產業的情況。