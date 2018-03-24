境外通關 AIT：美歡迎台灣加入

2018-03-24

吳釗燮：相關部會已開始準備

〔記者彭琬馨、鄭瑋奇／台北報導〕台美雙方近期再度開啟關於美國自台灣設置「境外入國審查」措施的討論。外交部長吳釗燮昨受訪表示，台灣希望加入美國預先通關計畫，相關部會已開始準備，但目前美方尚未開放下一輪申請；美國在台協會（ＡＩＴ）發言人游詩雅則說，美國歡迎台灣加入的意願。

美境外通關 全球已有15機場加入

吳釗燮表示，加入美國境外預先通關計畫（US border preclearance）是台灣的期待，相關部門已開始做準備；但美國目前還沒開放下一輪申請，也尚未宣布下一輪申請的時間；吳釗燮強調，「我們的期待是越快越好」。

美國境外預先通關計畫主要由美國國土安全部海關及邊境保護局（ＣＢＰ）負責，依據ＣＢＰ網站資訊，此計畫目前在全球有十五處包含愛爾蘭、巴哈馬、加拿大在內的機場加入，ＣＢＰ人員派駐在這些地點，針對飛往美國的班機，執行旅客上機前的安全檢查。

外交部二十二日表示，因相關措施規劃負責，牽涉機場硬體設備，政府已召開跨部會會議討論。

據悉，此計畫最近兩次開放申請時間為二○一五年五月及二○一六年十一月，申請的十八處機場中，僅有瑞典與多明尼加在二○一六年底成功加入，其餘仍由美方評估中。

桃機：可逛完免稅店 再辦境外通關

交通部長賀陳旦也強調，樂見美方在台灣設置境外通關，不僅讓從台灣前往美國的旅客更便利，對於爭取航線也具有優勢，交通部會針對美國境外通關設施進行評估。

桃園機場公司總經理蕭登科表示，由於民眾完成境外通關後，視同進入美國境內，因此通關作業要怎麼做、安檢如何進行等，還要了解美國規定。交通部初步構想為在機場管制區內再劃定一個美「境外通關」區域，旅客出境之後，還是可先逛逛免稅店，再去辦理通關作業。