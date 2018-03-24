前外交官解讀波頓人事案：川普對北京已忍無可忍

2018-03-24

〔記者彭琬馨、蘇芳禾／台北報導〕美國總統川普任命美國前駐聯合國大使波頓出任國家安全顧問，川普政府再添「友台派」。中研院歐美所副研究員、前駐美副代表黃偉峰昨受訪表示，這對台灣來說「是很好的消息」，對台美關係也有相當大的助益，未來除台美間的合作外，也期待美國政府能落實台灣旅行法，推動美中、美台關係平行發展。

藍綠兩黨都與波頓熟識

波頓與台灣一直維持友好關係，他曾主張台灣應加入聯合國，也主張打「台灣牌」反制中國、與台灣恢復外交關係、應重新審視一中政策，二○一六年底川蔡熱線時，波頓曾表態支持。

黃偉峰指出，波頓對台友善程度「幾乎超越所有美國政治人物」，與我國駐美代表處也一直有往來，藍綠兩黨政治人物都與波頓熟識。黃偉峰說，川普任命波頓，顯示美國政府對中國「已經忍無可忍」，因此採取「積極對抗」的競爭性態度面對，未來美國對中政策的強硬態度可以預期。

黃偉峰強調，由於波頓對台灣非常友善，相當了解台灣與中國交往的困境，在美中競爭白熱化的情況下，盼未來美國政府能將美中、美台關係脫鉤，讓兩者平行發展。

前副總統呂秀蓮表示，她擔任立委時，曾邀波頓來台參加台灣加入聯合國的研討會，都有保持聯絡，波頓非常支持台灣；波頓基本上認為台灣是一個國家，並且認為台灣長期受到中國打壓，在聯合國時，也會替台灣講話、抱不平。

呂秀蓮並說，六月美國在台協會的新大樓要啟動，她期待下一步就是台美關係正常化。

曾任陸委會副主委的淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正受訪表示，波頓在台灣面臨困境時給予重要支持，近年也持續與台灣保持友好關係；但黃介正認為，波頓言論在美國政壇屬極右保守派，因此「比較極端」，也並非被美國政治圈廣泛接受。

黃介正說，波頓接任美國安顧問，台灣「高興可以，但不用欣喜若狂」，未來的台美關係仍需透過充分溝通、持續交換意見，以確立如何增進雙方共同利益為主要目標。