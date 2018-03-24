友台派波頓 接任美國安顧問

2018-03-24

曾主張美台恢復外交關係

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十二日報導〕白宮今宣布國家安全顧問麥馬斯特將結束三十四年軍旅生涯退休，並辭去國安顧問一職，他的遺缺將由美國前駐聯合國大使波頓接任。波頓普遍被視為政壇鷹派，川普政府由強硬派主政的色彩愈來愈明顯。

美政壇鷹派 曾任駐聯合國大使

白宮在新聞聲明中表示，川普和麥馬斯特針對此事已討論了一段時間，雙方都同意麥馬斯特辭去國安顧問職務，但時間提前，是為了讓新團隊儘快就位。麥馬斯特的離職不是因為任何事件，而是兩人商量的結果。

白宮新聞稿指出，波頓於二○○五至二○○六年擔任美國駐聯合國常任代表，二○○一至二○○五年出任國務院主管軍控和國際安全的次卿。波頓對美國面臨的全方位國安問題與挑戰，是最強大的聲音和專家之一。

波頓常出現在福斯新聞網為川普政策辯護，在川普當選時，就被傳為可能的國務卿人選。他博學多聞，立場強硬，但在國會和外交體系也得罪不少人，小布希總統提名他出任駐聯合國常任代表時怕國會杯葛，刻意選在國會休會期送出提名案。不過，國安顧問一職不需要經過參院聽證。

波頓與台灣一直維持友好關係，二○○二年，台灣第一夫人吳淑珍訪華府時，波頓曾在公開場合向吳淑珍致意。波頓二○○七年八月與夫人訪台時，獲陳水扁總統接見。

去年投書媒體 促改變一中政策

蔡英文當選總統後，波頓二○一六年元月在華爾街日報撰文主張，美國可以對中國打「台灣牌」，美國新政府應在國務院接待台灣官員，把美國在台協會從私人機構變成官方的外交代表團，邀請台灣總統正式訪美，讓美國最資深官員訪台，最終恢復美國對台灣的外交承認。

二○一七年元月，他再次於華爾街日報撰文，主張川普可以改變一中政策，美國應把部分駐軍移往台灣，不該讓北京予取予求。

白宮表示，川普要求麥馬斯特留到四月中旬，以確保平穩的過度，麥馬斯特也同意了。麥馬斯特本人在聲明表示，他要求今夏從陸軍退休並離開公職，也感謝川普給他服務的機會及國安會團隊的支持。

開除人不留情面的川普，則在聲明中大方稱讚麥馬斯特戰功彪炳，他的勇敢和強悍是傳奇。川普說，麥馬斯特任內幫助他的政府完成國家安全戰略報告，重整在中東的盟邦，打垮伊斯蘭國，把北韓帶上談判桌，並強化美國的繁榮。這些成就將確保美國的經濟和軍事優勢，他要感謝並祝福麥馬斯特及其家人。