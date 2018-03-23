五子登科 育兒津貼5萬元

2018-03-23

〔記者張議晨／宜蘭報導〕年輕人不婚、不生風氣普遍，但宜蘭縣冬山鄉東城村一對夫妻上個月迎接第五胎男嬰，猶如另類「五子」登科，也是冬山鄉今年擴大發放生育津貼，因為生下第五胎、而可一次獨領五萬元生育津貼的第一對夫妻。媽媽潘姵凌說，四女一男個個都是寶貝，都是老天爺給她的禮物，即使養兒辛苦、教育費用高，但多子多孫多福氣，一家人相聚就是幸福。

宜蘭冬山獎勵 首對5胎夫妻

四十歲潘姵凌與老公劉昱廷在軍營懇親會認識，二○○四年結婚後，夫妻努力「做人」，前五年連生三個女娃，老大已十五歲；生完三胎，夫妻奉行節育，隔了五年，潘姵凌幸運懷上老四，二○一四年再生下妹妹，她說：「這是意外的驚喜。」

「或許與註生娘娘、送子觀音超有緣！」去年潘姵凌再懷第五胎，今年二月生下了男嬰，孩子剛剛滿月，全家人以歡喜感恩心情迎接新生命到來。

潘姵凌指出，生完老三後她與老公都做避孕措施，沒想到老四、老五接連迸出來，宛如老天爺送大禮，尤其第五胎為四個女兒添了弟弟，她也重溫為人母的喜悅；長女劉思岑笑說，人多才熱鬧，她上國中還能有寶寶可以抱、可以逗，真的很開心！

「懷老五的時候，既喜悅又憂心。」潘姵凌說，四十歲算是高齡產婦，從懷孕開始，各項檢查一項都沒少，懷孕過程雖然辛苦，但看到寶寶平安健康，充滿新希望，感覺很美好。

潘姵凌的老公是船員，跟著父親「討海」，她與婆婆肩負全家老小的內勤工作，婆媳持家、父子跑船，三代同堂，情感緊密。

老天爺給的禮物 個個都是寶貝

現代年輕人多不願養兒育女，潘姵凌說，養孩子確實很花錢，但也有人說孩子「會帶財」，多子多孫多福氣，只要全家在一起，再辛苦也會撐下去！至於孩子的未來教育，孩子喜愛什麼，父母就會全力支持，但會約法三章「絕對不能學壞」。

冬山鄉長謝燦輝說，養兒育女不容易，為鼓勵鄉民「增產」報國，冬山鄉公所針對補助生育津貼今年特別祭出加碼，第一胎一萬元、第二胎二萬，依此類推，生第五胎可領五萬，潘姵凌和老公是冬山鄉生下五胎、領到五萬元生育津貼的第一對。