川普掀經貿海嘯 台灣應備戰破浪

2018-03-23

駐美特派員曹郁芬／特稿

由川普政府發動的經貿海嘯正向全球襲來，台灣是否做好了應戰的準備？掌舵者是否思考過台灣不被巨浪滅頂的方向？

美國總統川普八日宣佈對進口鋼鋁課徵懲罰性關稅，由於中國出口到美國的鋼材排名全球第十一位，有人批評傷不到競爭敵手，反可能重傷盟友。如果說這項報復措施是「殺雞儆猴」，那麼川普二十二日要根據特別三○一調查結果宣佈的對中報復措施，對全世界就是「殺猴儆雞」了。連中國這個巨大的貿易對手，美國都敢殺敵三千，自損八百，國際社會還有多少國家敢不把川普的「公平與互惠」當一回事？

台灣目前面臨多個戰場，真的需要戒慎恐懼，全力應對。一個是鋼鋁的懲罰性關稅，台灣被列在前十名，而包括日本、歐盟在內的前十名國家無不使出渾身解數在美國遊說，原本放話要報復的歐盟突然閉口，其他國家也不再放狠話，因為沒有國家願意在四月底美方公佈豁免名單時，被認定不是美國的盟友而被排除。但是，美方也不可能把前十名的國家全部列入豁免名單，因此，台灣得和美國的重要友邦一起競爭豁免名額。

第二個戰場是川普若決定根據特別三○一調查報告報復中國，而且金額如美國媒體預測的高達六百億美元，以台灣與中國密切的經貿投資關係，不可能不被兩隻打架的巨象掃到。中國敢不敢反擊，又是另一波可能衝擊台灣的海嘯。這也是台灣政務委員鄧振中到華府訪問，除了遊說美國豁免台灣鋼鋁課稅，一直密切關注的發展。

第三個戰場則在世界貿易組織，美國覺得世貿根本無法處理中國的國家資本主義以及非市場經濟的扭曲行為，有意翻修世貿組織。世貿組織對於被國際孤立的台灣而言是個重要的國際平台，如果世貿內部開打，台灣是否能在所有議題上都和美國站在一起？如何做才符合台灣的最大利益？

不少川普政府的官員認為美國是二戰後，世界秩序和國際組織的締造者，如今這套秩序被中國的國家資本主義濫用，甚至中國企圖利用國內自創的一套法律和規則凌駕於美國領導的世界秩序，想掏空美國。川普政府不惜打爛這個秩序以重塑對自己有利的美麗新世界。對美國的貿易夥伴而言，混沌的太虛正要開始，要見到黎明的曙光，還是一段漫漫長路。