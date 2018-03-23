美中劍拔弩張 歐美股嚇趴

2018-03-23

301制裁出鞘 中國揚言反制

鎖定川普票倉課黃豆、生豬等關稅

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國總統川普宣布對中國的三○一制裁措施，揭示上任以來首次鎖定中國的貿易戰，負責三○一調查的美國貿易代表萊席爾在國會作證表示，ＷＴＯ（世貿組織）完全無法處理「中國式國家主導經濟而違背市場原則」的行為，華府必須採取行動、以關稅和投資限制施壓，加強保護美國智慧財產。中國也在準備反擊措施，擬宣布對協助川普當選的美國農業州產品採取新關稅，貿易戰衝突可能升級。

道瓊盤中重挫逾460點 德法股跌逾2％

美中貿易戰硝煙瀰漫，台灣時間昨深夜歐美股跌幅擴大，到昨晚十一時三十分，德國及法國股市跌幅都逾二％，分別下跌逾二五○點、一一○點，美股道瓊也從開盤下跌兩百餘點擴大到逾四六○點、跌幅約一．八％。

觀察人士表示，川普政府週五生效的鋼鋁關稅，對最緊密盟友、貿易夥伴的立場明顯軟化，但不包括中國；美中緊張關係可能促使全球貿易利益團體分為兩個對立陣營：一方支持美國、一方與中國站在一起。

前美國助理貿易代表、現在北京擔任律師的史卓福（Timothy Stratford）表示，當前貿易環境可能促使美國企業重新考慮中國市場的長期前景，「我們可能會逐漸感覺多元化的必要性」，降低中國市場占其業務比率，且美企的確要開始考慮一些非常戰略性問題。

萊席爾前日向美國會眾議員指出，「我們喪失智慧財產權（ＩＰ）的問題十分嚴重，ＩＰ是美國經濟最大優勢」，但這並非基於經濟因素造成；華府已研究出一套演算法，可藉此決定對哪些中國產品開徵關稅，以施壓中國改變做法，同時讓美國消費者和企業傷害降至最低。

美中貿易戰陰影來襲，中國股市週四開高走低，上證綜指、深證成指分別收跌○．五％、○．九％。中國外交部發言人華春瑩表示，中方完全不能認同、也不能接受川普政府指控的「經濟侵略」說法。北京官方智庫中國國際經濟交流中心常務副主任魏建國說，美方行動「等同宣告中美貿易戰開打」。

華爾街日報引述消息報導，中國正準備以「蘿蔔加大棒」軟硬兼施方式，反擊美國的貿易攻勢：一方面警告可能實施報復行動，一方面向美國提出誘因，包括降低中國市場准入門檻，例如放鬆證券和保險業的外國投資限制。

參與決策的中國官員表示，中國也擬以關稅「對等」反擊美方三○一制裁，可能鎖定在協助川普獲勝的選民地盤，包括對美國農業州出口產品如黃豆、高粱、生豬課稅；中國進口商今年初起就已開始安排替代資源，如以巴西、阿根廷、波蘭等國黃豆取代；中國對美的新關稅將取決於三○一的課稅範圍。