開辦美在台境外通關 跨部會研商

2018-03-23

〔記者呂伊萱、陳宜加／台北報導〕華航將開放美國安大略航線，由於近期台美關係穩定良好，台美近期再度開啟關於美國自台灣設置「境外入國審查」措施的討論。外交部昨證實，政府已就此計畫召開跨部會會議，就申請程序、執行方式及可能效益等進行討論，並與美方保持聯繫，為提升我國人赴美便利做好準備，但待美方宣布開放各國申請。

據悉，美國在台協會（AIT）去年曾兩度至桃園機場，美國海關暨邊境保衛局人員也曾來台拜會，建議我國申請美國境外入國，但桃機表示礙於空間不足及經費過大而傾向拒絕提議。但基於桃機未來將新增第三航廈，以及近期台美關係穩定良好，美國境外入國設置措施討論再啟。

待美方宣布開放申請

AIT發言人游詩雅昨回應，境外入國相關問題宜由台灣當局回應。外交部表示，外交部有討論到美國境外入境計畫，但美國國土安全部海關暨邊境保衛局等目前還未宣布開放各國申請。

外交部也證實，為評估推動加入該計畫對我方效益及影響，政府已召開跨部會會議進行討論，並與美方保持聯繫，為持續提升我國人赴美便利做好準備。而相關措施規劃複雜，牽涉機場硬體設備等，主管機關為交通部與移民署，桃園機場也在討論中，但還不到對外公布時機。

目前加拿大設置最多的美國境外入國審查點，另外還有百慕達、巴哈馬、愛爾蘭和阿拉伯聯合大公國等全球十五個機場有相關設施。

交通部則表示，部長賀陳旦也表示樂見有進一步評估，境外通關有助於航空公司爭取轉機旅客、國人赴美通關更加便利，外交上也能增進雙邊國家關係，交通部將持續與外交部討論，樂見從外交上的角度促成，但須待美方提出具體時程。

美國境外通關在亞洲，最早是香港於一九七○年代考慮實施，但因啟德機場空間限制而作罷；南韓一○三年一度宣布仁川機場也要加入，但評估將衝擊免稅店收入，隔年即放棄。目前除了台灣在討論外，日本成田、關西機場也提出申請。