又1官員來訪 美商務部副助理部長抵台

2018-03-23

〔記者呂伊萱、李欣芳／台北報導〕繼美國國務院亞太副助卿黃之瀚（Alex Wong）訪問台灣後，美國商務部副助理部長史宜恩（Ian Steff）昨也抵達台灣訪問，將在台灣停留六天。美國在台協會（AIT）昨表示，史宜恩首度以副助理部長身分訪台，將與台灣政商領袖會面；外交部表歡迎，並指對台美經貿合作具正面效益。

會晤政商領袖 提升經貿合作

外交部與AIT昨前後發布訊息指出，史宜恩昨起訪問台灣。史宜恩在美國商務部掌管各項國家計畫，負責提升美國製造商的全球競爭力，也是負責執行川普政府促進美國製造業就業機會和投資計畫的資深官員之一。

史宜恩此次並非首次訪台，但是首度以副助理部長的身分訪台。史宜恩過去曾擔任印地安納州第一任首席創新長、印地安納經濟發展公司副總裁，並曾在華府的半導體產業協會服務近十年，也曾擔任眾議院賦稅委員會助理。AIT表示，史宜恩訪台期間將與台灣政商領袖會面，希望能拓展美台貿易、商務和投資關係。

AIT處長梅健華昨在官方臉書上歡迎史宜恩來訪。外交部也表示誠摯歡迎，並指史宜恩訪台有助深化雙方在經貿及商務議題上的交流；外交部也肯定此類資深官員的互訪及交流，對台美實質經貿合作關係具有正面效益。

賴揆︰持續推動與美夥伴關係

「台灣旅行法」已於十六日正式生效，有望讓台美之間高級官員互訪解禁，行政院長賴清德昨主持行政院院會時，感謝美國民間、政府部門與國會長期以來對台灣在各領域的堅定支持，他說，「台灣旅行法」將有助進一步深化台美兩國的交流。

賴清德表示，美國是台灣在國際上重要且堅實的盟友，近年來在雙方共同努力下，持續增進，更加堅實穩固。台灣身為國際社會的一份子，也會善盡責任，持續與美方發展兩國各領域及各層級的合作夥伴關係，共同為促進區域的和平穩定貢獻力量。