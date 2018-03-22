Fed可能暗示加快升息

2018-03-22

〔編譯盧永山、記者盧冠誠／綜合報導〕美國聯準會（Fed）新主席鮑爾首度主持的貨幣政策會議，預計在週三（台灣時間週四凌晨）宣布升息一碼（○．二五個百分點），並可能上調未來幾年經濟成長預測，暗示加快升息速度，以因應川普政府的減稅和政府支出計畫，但預料亞洲主要央行將不會跟進Fed升息。

我央行理監事會 利率可望連7凍

在Fed之後，中央銀行今將舉行首季理監事會議，也是央行總裁楊金龍上任後的「處女秀」。考量國內通貨膨脹溫和穩定、景氣緩步復甦，但產出缺口仍為負值的情況下，市場普遍預期，央行本次會議可望連續七季，維持代表政策利率的重貼現率為一．三七五％不變。

Fed去年十二月的貨幣政策會議後預測，今年將升息三次。但部分投資人認為，Fed官員近來暗示，川普政府的財政刺激措施可能使就業市場更形吃緊，拉抬通膨率達到Fed設定的二％目標、甚至更高，有必要加快升息速度，因此升息次數可能增至四次。

不過，也有分析師認為，鮑爾等新任Fed決策官員為避免犯錯，可能等到物價壓力更明顯之後，才會調高政策緊縮預期，尤其目前美國經濟可能面臨全球貿易戰這類外部風險。前Fed經濟學家、Cornerstone Macro合夥人柏里（Roberto Perli）就說，Fed目前的態度是謹慎至上，預測今年只會升息三次。

雙印韓馬物價壓力大 稍後將升息

過去美國一旦升息，亞洲多國央行大多會跟進，但如今情勢有所不同。亞洲多國的通膨溫和，外匯存底又高，降低快速升息的必要，加上貿易戰的風險揮之不去，給中國、日本和澳洲等亞洲主要央行更多按兵不動的理由。不過，印度、南韓、印尼和馬來西亞的物價壓力較大，今年稍後可能升息。

至於台灣何時重啟升息？市場人士多認為，下半年機率大增。國泰台大產學合作團隊就表示，央行最快甚至六月就會決定升息。