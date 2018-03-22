貿易戰？ 杜紫宸︰中國現在不敢戰

2018-03-22

〔記者卓怡君／台北報導〕美國政府即將公布三○一調查結果，對涉嫌竊取知識產權的中國，正在考慮採取廣泛懲罰性措施，美中貿易戰恐一觸即發。但工研院前主任杜紫宸鐵口直斷「不會」，因中國生產製造的貨品輸往美國，遠大於從美國進口的貨品，兩國若發生貿易大戰，肯定是中國吃虧，中國只能採取「高築牆」、「廣積糧」及「緩稱王」等九字訣，等十年後再戰。

杜紫宸指出，依照中國現在出的牌，是向美國多加採購，中國總理李克強在廿日的記者會裡，再次呼籲美國開放更多高附加價值產品，讓中國大額採購，且中國對美商開放金融保險，就是企圖以商逼政，用其他外交立場的合作（像是中東、非洲、南北韓、兩岸）與美國總統川普交換。

杜紫宸分析，鄧小平在世時，就曾經清楚定下中國發展戰略，對內改革開放、對外韜光養晦，習近平剛上台時，推「中國夢」，過於高調，現在開始做外交修正；不過，中國當然不會一直隱忍美國的老大強勢，但是他們知道現在不是翻桌的時候，再等十年吧。

杜紫宸也提醒，一旦美中發生貿易大戰，勢必殃及台灣在中國製造出口產業，台灣也倒楣，有部分台灣商界與政界人士，天真地認為若美國對中國課徵高關稅，中國組裝生產的東西，可以由台灣「過水」 進入美國市場，如果有這樣的情事出現，美國商務部及貿易代表署將會「制裁」台灣，過去太陽能面板就有過案例。