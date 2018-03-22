美祭301倒數 中媒嗆抵制黃豆

2018-03-22

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕根據華爾街日報報導，美國週四擬宣布對中國智慧財產「三○一」的調查結果，白宮準備打擊中國不當貿易行為，公布一系列懲罰性措施提案，包括大幅限制中企對美國先進科技的收購，或對美企的投資，以及對價值至少三百億美元的中國商品課徵關稅。

中共喉舌的環球時報昨先開嗆，首度點名美國黃豆可能是中國主要報復對象，抨擊美國才是ＷＴＯ（世界貿易組織）規則的「粗暴破壞者」、補貼農民生產黃豆並使其出口占有不公平競爭優勢，力促中國採取有力限制措施，以對抗美國黃豆傾銷；彭博也點名，美國豬肉也可能成為中國報復的產品。

美國經過七個月調查，將對中國強迫外企技術轉移等智慧財產政策祭出懲罰。報導指出， 華府這項計畫最終細節仍未拍板，包括將對中國多少金額的進口商品課徵關稅等，但今將公布大概金額和課稅理由，最後會在聽取美國產業意見後拍板；白宮不願回應相關報導。

報導指出，美國貿易代表署三○一調查認定，中國要求強制性技術轉移的政策，造成美企每年損失三百億美元；川普政府希望「互惠」原則成為美中投資關係的核心，若美企在中國投資受限，美國將對中國的投資採取類似限制，也就是中企須和美企成立合資公司才能在美營運。

報導還說，華府將警告，中國國有企業收購美國技術不是為了商業目的，而是用於軍事用途，以期在全球科技競賽中獲得優勢；且中國政府要求美企成立合資公司，才能在中國經營，就是施壓美企將重要技術轉讓給中國合作夥伴；中國還不當補貼中企，以利中企在半導體、人工智慧（ＡＩ）、機器人技術等先進科技領域超越美國。

另華府希望把「經濟傷害」加入美國外來投資委員會（ＣＦＩＵＳ）的審查範圍；目前美國會正準備擴大ＣＦＩＵＳ審查範圍到包括對外國的技術轉移，不僅適用於美國國內企業，也包括海外的合資企業。