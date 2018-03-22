歐盟拍板3％數位稅 美大咖剉咧等

2018-03-22

歐盟外交官︰難推動

成員國歧見大 美也會反彈

〔編譯盧永山／綜合報導〕歐盟執委會週三公布課徵「數位稅」計畫，將根據一定規模以上數位科技公司的營運地點、非營運總部，來課徵其營收三％的稅率，Google、亞馬遜、臉書等美國跨國數位科技大咖將首當其衝；但歐盟資深外交官預測，這個數位稅計畫將很難推動，除了歐盟成員國意見分歧外，美國也會反彈。

這項新計畫包括課徵三％臨時稅，適用全球年營收逾七．五億歐元、歐盟應稅收入高於五千萬歐元的大企業，此舉是用來協助小型數位科技公司不會被大型同業打壓。

根據歐盟執委會公布資料，這些跨國數位科技巨擘在歐盟平均實際繳稅稅率僅九．五％，遠低於傳統企業的廿三．二％；歐盟負責課稅事務專員莫斯可維奇（Pierre Moscovici）表示：「數位革命已顛覆了我們的經濟，也深深撼動今日企業創造價值的方式，目前稅法已經過時，新稅法是為了確保公平對待及平等課稅。」

近年來歐盟加快腳步，要求跨國數位科技巨擘應繳該繳的稅。例如亞馬遜的總部雖然設在盧森堡，卻在歐洲其他國家也有營運。去年歐盟執委會裁決，盧森保須向亞馬遜回收二．五億歐元（約三．一億美元）的「非法稅務補貼」；根據這項數位稅計畫，未來亞馬遜不是向歐洲總部所在地的盧森保繳稅，而是向設有營運據點的每個國家繳稅。

跨國數位科技公司只要符合下列任何一項標準，就可能被課稅，包括在任一歐洲國家的年營收超過七○○萬歐元門檻；在課稅年擁有逾十萬名用戶；或在課稅年與企業用戶簽訂逾三千筆的數位服務合約。

但歐盟資深外交官預測，這個數位稅計畫將很難推動，因新稅法須經過歐盟廿八個成員國國會全數批准，但各成員國對此意見分歧，尤其是大型成員國將因此課到更多稅，小型成員國卻會流失稅收，也更難吸引跨國企業來投資。

這個課稅計畫也引發Google、亞馬遜、臉書等業者不滿，認為歐盟是在針對美國矽谷，可能引起川普政府的報復，引發大西洋兩岸的貿易戰。