貿易戰狼煙竄 WTO恐先內戰

2018-03-22

罕見公布議程︰15項潛在貿易衝突 針對美、中各3項

〔編譯楊芙宜、駐美特派員曹郁芬／綜合報導〕世界貿易組織（ＷＴＯ）近五十個會員國週二召開非正式會議，表達對美國單邊貿易行動的擔憂，ＷＴＯ罕見公布本週五貨品貿易理事會的完整會議議程，包括十五項潛在貿易衝突，其中針對中國、美國貿易措施的提案各三項。週五美國鋼鋁關稅將生效，ＷＴＯ當天會議料將掀起美、中、歐、日等經濟體相互抨擊的茶壺裡風暴。

美鋼鋁稅豁免談判 四月底前結束

另，美國貿易代表萊席爾週三在眾院歲入委員會作證時表示，川普總統決定對進口鋼鋁徵稅，許多國家要求和美國談判，美國在和相關國家談判期間不會課稅，希望在四月底前結束談判，但川普總統有權在任何時候給予任何國家豁免權。有些自認可以豁免但不符條件的國家從廿三日起就會被課新關稅。

台灣政務委員鄧振中目前正在華府訪問，希望爭取豁免。萊席爾說，目前有豁免的國家包括加拿大、墨西哥、南韓，而在談判過程的有澳洲、歐盟、阿根廷、巴西，但還有很多國家提出要求。

美單邊行動威脅WTO可靠性 惹爭議

路透報導，ＷＴＯ非正式會議週二在印度新德里舉行，近五十個會員國非常擔心美國開徵鋼鋁關稅的單邊行動，將對ＷＴＯ多邊貿易體系架構的可靠性帶來「嚴重威脅」，尤其是其「非歧視性原則」。

美國鋼鋁關稅已引發全球性抗議，印度貿易部長普拉布（Suresh Prabhu）表示，「在某些干預情況，凸顯ＷＴＯ會員有必要採取緊急和協同性行動，以處理這些議題」，幾乎所有參與者都認同，解決這個體系面對的挑戰，並回到具穩定性和有意義地往前邁進方式，是會員的集體責任。

ＷＴＯ秘書長阿茲維多則呼籲團結一致應對美國關稅，他意有所指表示，最近多項貿易單邊行動已使潛在緊張升溫，「我們應試著在ＷＴＯ架構下努力」。美國總統川普本月宣布，基於國安將對進口鋼鋁課徵廿五％、十％關稅，將於廿三日生效，但加拿大、墨西哥暫時豁免，並提供其他盟國豁免的機會。

不過，ＷＴＯ週二公布貨品貿易理事會廿三日議程顯示，多達十五項可能的潛在貿易衝突提案中，有三項是針對美國，另有三項提案針對中國；路透指出，這些辯論議題雖不等於貿易爭端，但可視為一種警訊，讓不滿的國家有機會表達對特定政策的感受。