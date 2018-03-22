管涉違3大法 恐吃官司+彈劾

2018-03-22

未報准赴中授課 北檢已分「他」字案調查

〔記者謝君臨／台北報導〕國發會前主委、台大校長當選人管中閔，被檢舉赴中國違法兼課，法界人士指出，管中閔若未經報准就赴中授課，恐違反國家機密保護法、兩岸人民關係條例及公務員服務法；且於台大校長遴選時未充分揭露相關資訊，也涉及誠信與利益迴避問題，成為遴選程序的重大瑕疵，若不重新遴選，恐難昭公信。

就算當上台大校長 也面臨彈劾、懲戒

律師黃帝穎指出，本案可分成公務員違法兼職、未經許可赴中國兩大層面來看。前者恐違反公務員服務法，行政院、監察院均可展開調查，如證實有非法兼職一事，即使管順利成為台大校長，也可對其彈劾、懲戒；後者則涉嫌違反國家機密保護法相關規定，恐怕得吃上刑事責任，可處兩年以下徒刑。

有列管涉密官員赴日未報准 被緩起訴

黃帝穎強調，過去曾有移民署官員攜眷赴日旅遊卻未事先報准，因屬法定列管的涉密人員，回國後即遭法辦，北檢考量其認罪，給予緩起訴一年，並須支付國庫五萬元。管中閔身為國發會前主委，他的涉密、守密義務相對更高，這部分恐涉刑責。

律師周武榮認為，如果管中閔到中國教課，就有違法兼職問題，若仍在兼職，絕對不適合擔任台大校長；就算他已辭職，也有隱瞞問題。票選台大校長的遴選委員沒辦法了解管與中國的互動、聯絡等資訊，勢必影響遴選結果，未來如證實確有此事，自應重新再做一次遴選，以昭公信。

赴中兼職也未揭露 影響遴選結果

至於涉及刑責的部分，周武榮認為，管中閔如對兼職一事有所隱瞞，在資料填寫上也可能有使公務人員登載不實的責任，這部分未來亦必須釐清。