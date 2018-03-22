管中閔握國民大數據 外洩恐危國安

2018-03-22

學者籲政院積極處理 除檢方調查 校長遴選案應退回

〔記者林彥彤、林曉雲／台北報導〕曾任國發會主委的台大校長當選人、台大財金系教授管中閔爭議不斷，近日又遭民眾檢舉違反「國家機密保護法」，北檢已分案調查，並由檢察長邢泰釗親自指揮辦案。學者和中研院資深退休研究員皆呼籲，因涉及國安層次，除了檢方調查外，行政院也該更積極處理，必要時將校長遴選案退回台大。

台大歷史系教授陳翠蓮指出，除針對管中閔到中國兼職一事應徹查有無違法，授課基本上還是經濟學的專業交流。另一更令人擔憂的是，管中閔目前申請「高教深耕計畫」的計量理論與應用研究中心等相關研究計畫，大量使用台灣國民大數據，他如今被爆出與中國關係密切，一旦國民個資被洩漏出去，恐怕更將威脅國家安全。

陳翠蓮強調，自從管中閔當選以來，就不斷被爆出問題，從誠信問題、利益迴避問題，到現在甚至有違法問題，她認為，除了教育部應主動處理，將校長遴選案退回台大遴選委員會外，行政院也該更積極主動地處理。

不具名中研院資深退休研究員認為，管中閔問題並非一夕造成。她以自己德國同學分享的故事為例，當納粹剛抓人時，人民以為是猶太人犯錯，等到納粹把所有人抓光後才察覺問題，為時已晚。因此她認為，眼前台灣學術問題已不僅發生在台大，其他學術單位也有類似問題，中央單位應重視。

台大主秘林達德表示，校方不便代替管中閔教授回答問題。台大校務會議則預計在本週六（三月二十四日）召開一整天的校務會議，校務會議代表提案要求成立調查小組，已排入議程。中研院則表示不方便回答。

對於目前法令禁止公校教師兼職，實踐大學校長陳振貴表示，如果在台有專任教職，而去中國兼課、甚至當「碩博導師」指導學生論文，照理應是我國大學與中國的大學之間有簽訂合作協議，並報請教育部核准後辦理。就算各大學赴中國進行校際間的師生交流，照理也須向教育部申請獲准，但因教育部採包裹式核准，確有可能有部分教授假借「學術交流」之名，實際上「兼職」。

陳振貴建議教育部應把相關涉及「兼職」的法規，例如兩岸人民關係條例與教師任用條例，針對赴中國高校「兼職」之規範進行彙整、公告並說明清楚，以免教授觸法或逃避法規，政府也能依法執行。