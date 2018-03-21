司法話題》趙建銘行醫翻身 被封玻尿酸之神

2018-03-21

〔記者吳政峰／台北報導〕前第一駙馬趙建銘二○○六年涉入台開案，被收押一個半月，人生頓時從雲端墜落谷底，八年前他離開台大醫院，改到台南麻豆新樓醫院看診，現在是南部骨科名醫，因慕名而來的病患很多，每年替病患注射關節液（玻尿酸）近萬支，比其他醫界大老還多出許多，外界封為「玻尿酸之神」。

趙建銘出生台南，現年四十六歲，二○○○年透過台大恩師韓毅雄結識「第一公主」陳幸妤，當上駙馬爺，台開案爆發後，趙建銘一度被收押四十七天，也因此案，趙建銘被迫辭去台大醫院的醫師工作，先回到台南麻豆新樓醫院從事公關性義診贖罪，之後則決定續留台南看診。

南部骨科名醫 病患擠爆候診區

趙建銘常用注射關節液（玻尿酸）方式，拯救病患退化的關節，二○一六年間，有媒體曾報導，他每年替病患注射近萬支，比其他醫界大老還多出許多，堪稱「玻尿酸之神」，他醫術不錯，加上看診親切，病患常擠滿候診區。

不過，今年初，一名網友指父親脊椎接受趙建銘動手術，體內卻有斷釘，皮膚出現疹子，再次就醫發現螺絲鬆脫，只好開刀清創，惟傷口猶如爛水溝，疑為「史帝文生強生症候群」，治療後，仍因菌血症不幸過世，質疑醫療疏失，目前全案已由台南市衛生局協調，尋求藥害救濟。