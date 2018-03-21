司法話題》併科5000萬罰金 趙玉柱易服勞役 一天可抵6.84萬

2018-03-21

等於3個新鮮人領取22Ｋ月薪

〔記者楊國文／台北報導〕前總統陳水扁親家趙玉柱涉入台開股票內線交易案，昨被判刑兩年六個月外，還須併科罰金五千萬元，因得以易服兩年勞役折算，等於是趙只要易服一天勞役，可折抵六．八四萬元，相當於三個社會新鮮人領取22K月薪的代價，相當划算。

原本刑法規定，對科處罰金刑，如無力完納者得易服勞役，而易服勞役最高為六個月，以前海軍上校郭力恆被判處罰金兩億定讞為例，他若入監易服六個月的勞役，換算郭每天「坐牢」的代價是一百一十一萬元。

史上最高的罰金刑是涉及國票案被併科三十億元的楊瑞仁，楊平均每天易服勞役「坐牢」代價是一千六百多萬元，有很多人終其一生也難賺到這個數字。

不過，因考量易服勞役最高僅六個月，不合時宜，也易成為漏洞，目前刑法罰金刑已將易服勞役最高的六個月期限，修法延長為一年。

至於更四審判決為何諭知趙玉柱須併科罰金五千萬元，得以易服兩年勞役來折算？高院庭長林瑞斌表示，此為證券交易法的特別規定，是考量相關犯行可能併科罰金的金額較高，故得以延長易服勞役期限。

被告游世一判決情形雷同，他更四審被判刑兩年，併科六千萬元，得易服兩年勞役折算，等於每易服一天勞役，可折抵八．二一萬元。