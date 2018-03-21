司法話題》台開內線交易案 適用速審法減刑 趙建銘更四審判3年

2018-03-21

〔記者楊國文、王俊忠／台北報導〕前總統陳水扁女婿趙建銘、親家趙玉柱涉入台開內線交易案，趙建銘從一審到高等法院更三審被判七年至四年不等徒刑，更四審昨宣判，合議庭認定趙家父子等四人均涉內線交易罪，並斥責趙建銘在此案中是「以權謀私（錢）」，但因此案已纏訟十二年，四人均符合速審法減刑規定，趙建銘獲輕判三年，趙玉柱兩年六個月、併科罰金五千萬元及沒收犯罪所得四百七十五萬元。

合議庭斥責趙建銘「以權謀私」

同案被告前台開董事長蘇德建判刑兩年、緩刑五年，向公庫支付五百萬元，寬頻房訊總經理游世一判刑兩年、併科罰金六千萬元，罰金得以易服兩年勞役折抵，仍可上訴。趙玉柱的律師徐鈴茱認為，本案不構成內線交易，將上訴三審。

趙建銘被控二○○五年起，兩度到北市三井日本料理餐廳，與當時台開董事長蘇德建、寬頻房訊總經理游世一餐敘，席間蘇透露許多台開利多的內線消息，趙建銘回家告訴父親趙玉柱此事後，父子兩人利用趙建銘母親簡水綿帳戶，大量買進台開股票，檢方依內線交易等罪嫌，將趙建銘等人起訴。

趙建銘因此案一度遭羈押，因證券交易法對內線交易罪雖有規定犯罪所得一億元以上者，七年徒刑起跳，一億元以下則是三至十年徒刑，但如何計算犯罪所得，並無明確標準，歷審認定從四百一十七萬元到一億一千餘萬元都有，趙建銘刑度從一審六年、二審至更二審均改判七年，更三審又減為四年。

因最高法院第四度發回更審，又要求查明犯罪所得，高院更四審前年底特別委託台灣科技法學會鑑定如何計算犯罪所得。

更四審判決指出，此內線交易案因趙玉柱、游世一等人股票賣出時點均不相同，應兼採「實際所得法」（重大消息公開後十日內買賣股票）和「擬制所得法」（非於重大消息公開後十日內買賣股票）計算，且個別出資自負盈虧，趙玉柱、游世一兩人犯罪所得各為四百七十五萬元，趙建銘、蘇德建未出資或無犯罪所得，另考量此案適用速審法第七條「審理逾八年」之規定，予以減刑。

趙建銘昨接到記者電話，聽到問他對此判決的看法，二話不說，隨即掛斷電話；趙妻陳幸妤牙醫診所人員昨則表示，陳醫師在看診、很忙碌，不接受媒體採訪。