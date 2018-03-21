誰能走出國際 才是關鍵

2018-03-21

記者高嘉和／特稿

近年來，國內電動機車產業為了換電、充電誰是主流？公版標準該聽誰的？Gogoro與非G陣營是互不相讓。Gogoro免費釋出電控系統，盼能仿效自行車大廠巨大、美利達等共組A-Team台灣隊的成功前例；非G陣營卻疾呼政府勿獨押換電式，不然恐重蹈四G在WiMAX的失敗覆轍。但當科技趨勢倍速轉變、市場考驗加倍殘酷，組台灣隊想打世界盃，恐不能只在國內舉手數人頭，還得要比誰能在國際市場呼朋喚友、募資壯大。

Gogoro的換電模式在短短三年內如摧枯拉朽般打趴充電陣營，在電動機車市占率逾八成，講白點是「財大氣粗」。

從二○一一年創立至今，Gogoro歷經三輪募資，從首輪五千萬美元、二輪的一．三億美元，到第三輪的三億美元，不僅吸金膨脹速度驚人，且股東越來越有看頭；從最早的潤泰集團尹衍樑、宏達電王雪紅，到第二輪的國發基金、Panasonic，第三輪更出現淡馬錫、美國前副總統高爾創立的Generation Investment Management、法國能源ENGIE集團及日本商社住友商事集團。

這些土洋投資大咖或許不是認同Gogoro造車工藝有多強，而是相信這套商業模式是有機會、且可行的，才會跟著押注；不過，非G陣營也不是全無機會，因全球燃油機車龍頭的本田還沒有出手。

本田首款量產電動機車拖到現在還沒發表；依去年東京車展本田展示的PCX概念電動機車，有油電及純電車款，電池可換電、也可充電。在本田想法裡，到底是換電好、還是充電好？恐怕是依市場狀況而不同，無法一套招式吃遍全球。

不管是IT或汽機車等產業，要再誕生如過去wintel陣營幾乎通吃PC市場的景況，是很難再現；無論是換電式或充電式，「台灣隊」只要能參與、甚至主導制定市場遊戲規則，就有吃不完的機會。

台灣電動機車產業演變成G與非G、換電與充電之爭，不管在網路聲量及銷售市占，Gogoro早將一票對手甩到幾條街之外︰這或許可帶給幾家「高齡」一甲子的傳統機車廠另類思考角度，連半導體產業的「摩爾定律」都快告終的新世代，或許講一個令人信服的好故事，會比埋頭苦幹更能獲得市場認同！