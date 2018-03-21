充換電各有利基 如超市與超商

2018-03-21

〔記者高嘉和／台北報導〕換電或充電式電動機車哪種較好？某資深業內人士的比喻很傳神。他說，換電式與充電式的差異就像超商與超市，有人在意便利性、不在乎差幾塊錢，但也有人錙銖必較、寧可跑遠點，就算台灣有一萬多家便利商店，全聯等超市還是照樣開店；又如智慧型手機的谷歌安卓與蘋果iOS兩大平台，硬體的錢很難賺，提供平台者撈走大多數好處，這也就是為何非G陣營如此不想加入Gogoro的主因。

參與電動車充電模組技術「U-charger」的工研院主管坦言，雖然對車主而言，充電式使用成本較低，但過去經濟部智慧電動車先導運行計畫，曾補助新北市在公有停車場建置充電柱，使用率不到三％；相較Gogoro換電站高周轉率，凸顯就算繳月費比自行充電貴許多，但使用者經驗才是決定勝敗的關鍵。

他指出，U-charger未來還能整合物聯網功能（IoT），提供充電付費金流，甚至可透過App知道哪裡有充電站；Gogoro換電站做得到、充電站也能做到，只是非G陣營得先整合出一家有效率的電能管理公司。

這主管比喻，Gogoro想賺的不是賣車財、而是電能管理衍生的龐大商機，就像電信業者或是影音串流的Netflix（網飛），消費者是按月支付電信資費或影片音樂版權費，不用擔心電池會掛掉或是得自架硬碟來儲存影音檔；當Gogoro透過平台收集、累積到車主使用的大數據後，甚至可成為電動機車產業的「安卓」。

他分析，正因為擔心Gogoro成為電動機車產業的安卓或iOS，傳統燃油機車業者才不甘將市場主導權拱手讓人，只能賺取組裝代工的微薄利潤，當然得反對到底。