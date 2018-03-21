非G陣營︰勿獨押換電

2018-03-21

〔記者楊雅民／台北報導〕光陽、三陽及中華汽車等非Gogoro的電動機車業者都表示，目前全球有高達九成的電動機車是採取充電式，充電式才是市場主流，且同業間對充電式公版規格已有共識，政府應趕快先公布充電式公版，而不是逼著業者獨押注在換電式。

全球占9成 充電式是主流

充電式電動機車業者說，充電及換電式電動機車在其他各國都有廠商發展，政府的電動機車產業政策，理應是充電和換電的資源平行，讓消費者可自由選擇充電或換電式電動機車，「不要鎖死在換電式一種，逼大家跟著賭未來」；還有業者強調，已有能力可開發充電及換電雙容規格的電動機車。

業者強調，從使用者成本來看，充電式電動機車充飽一次電，大概只要兩元的電費（電池已含在車價內），但換電式若攤提換電站、交換電池等成本，換一次電池大概要付五十元成本；且現在快充設備已發展到七分鐘可充逾五成電力、二十分鐘就可充滿，相當於在便利商店喝一杯咖啡的時間就搞定。

充電式業者認為，換電式會在台灣崛起，主因是電動機車發展初期因電池續航力不足，易產生「里程焦慮」，但換電式電池成本很高，較適合在小範圍、小區域使用；而電動機車主要有馬達、電池和電池管理系統等三個核心，三個核心技術有兩個與電池有關，「怎可能全按Gogoro的標準」。

業者強調，政府要做的應該是制定電力輸出輸入的插頭與接頭規格一致就好，且規格要和全球相容一致，送到南韓、歐洲等外國市場一樣可以使用；至於電池續航力、耐久性及安全性等，就讓業者各憑本事發展。

某業者還建議，政府應該適度推出限制燃油機車使用的相關措施，如提高機車購買成本（貨物稅）及使用費用（燃料稅、牌照稅、檢驗費），甚至採行限制燃油機車行駛一般市區道路或特定環保道路等措施，以加速汰換具污染的燃油機車。