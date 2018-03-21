Gogoro打免費牌 拚一統天下

2018-03-21

〔記者楊雅民／台北報導〕Gogoro（睿能）開啟台灣換電式電動機車先驅，短短三年拿下國內電動機車逾八成市占率，前陣子喊出免費開放電控系統（Control Unit），爭取做為台灣換電式公版，廣邀同業共組「台灣隊」、進軍國際市場。但燃油機車龍頭光陽直接表態，「不會使用Gogoro的換電系統」，且將發表自家換電式公版規格；還有業者私下吐槽，Gogoro說的電控系統免收授權金只是行銷話術。

免收授權金 廣邀進軍國際

睿能創意兩年半前開賣Gogoro電動機車，全採換電式，車上一個插頭設計都沒有，在全台已賣出超過五萬輛，建置超過五百座電池交換站，累計換電次數近千萬次，全台車主平均每天會換三萬顆電池，累積里程達一．八億公里。

因行政院宣示二○三五年禁售燃油機車，經濟部擬砸四十億元，啟動五年佈建三三一○座電動機車充、換電站計畫；依目前市占率，其中九成為換電站、一成為充電站，引發非Gogoro業者集體跳腳，質疑政府拿納稅錢免費幫Gogoro蓋換電站。

Gogoro執行長陸學森親上火線指出，Gogoro換電系統已成熟，開放給大家用、零件成本才能降低，達到efficiency（效率化）。他強調，Gogoro最初不是要做二輪電動機車，是要建立台灣創新的能源管理平台，因沒人願意幫忙做，Gogoro只好自己做產品；台灣人很聰明，大多不會想第一個過馬路，但創新者會傻傻走第一個，當證明這條馬路是安全、穩定的，大家一起去東南亞，將供應鏈全部帶過去，這不是對台灣更好嗎？

但反Gogoro業者質疑，Gogoro三年已燒掉約百億元，其他業者無法這麼玩，萬一賣到十萬、二十萬輛規模時，Gogoro不玩了，到時候大家都用他的系統，業者損失及消費者權益要找誰負責？

同業還吐槽，東南亞幅員廣闊，並不適合換電式電動機車，像越南從北越到南越那麼長，如何設置換電站？「Gogoro進軍東南亞失敗的機率滿高的」。