台灣隊分2隊 拚電動機車世界盃

2018-03-21

Gogoro、光陽競推換電式公版

非G陣營也達成充電式公版共識

〔記者黃佩君／台北報導〕事關國內電動機車組台灣隊、打世界盃的換電、充電式標準規格（俗稱公版）之爭，原訂一月拍板，但在Gogoro及非Gogoro陣營各有盤算下，是一拖再拖。據業界透露，二十多家電動機車業者已有近半與Gogoro達成初步共識，Gogoro在換電式「公版」之爭出線機率最濃，但燃油機車一哥的光陽工業打死不退，將在二十二日東京機車展發表自家的換電式標準「ionex」；另「非Ｇ陣營」也達成充電式公版共識，經濟部可望在四月先拍板換電式後再敲定充電式公版，未來將會有兩組台灣隊！

經部下月敲定公版規格

經濟部原計畫在一月份公布電動機車換電式公版，原擬以市占率逾八成、換電站破五百站的Gogoro為標準，但因業者間意見喬不攏而延後；業界分析，主因是燃油機車業者擔心行政院已宣布二○三五年全面改換電動機車，在政策加持效應下，失去公版主控權，未來恐出現燃油機車與Gogoro的「死亡交叉」，快速失去市場優勢。

經過一個多月協調，加上光陽工業已確定二十二日提出自家換電式公版，「台灣隊」是一隊、還是多隊？可望於四月有結果。

為推動換電式公版儘快出爐，Gogoro在上個月投下震撼彈，宣布他廠若使用其電控系統可免收授權金，鼓勵其他車廠加入；但燃油機車廠幾家大咖在第一時間都表示並不考慮。

知情人士透露，經經濟部從旁協商後，目前二十多家電動機車業者中已有近半數與Gogoro達成初步共識，其他的不是還在洽談、就是打死不談；多家零組件業者都很著急，希望公版儘早出爐、且採單一規格，才有利於「台灣隊」團結在海外競爭。

單一規格有利海外競爭

零組件業者指出，單一規格除有利於在國內廣設換電站、達到規模經濟效益外，「台灣模式」也更有機會可快速複製到東南亞等海外市場；在東南亞各國皆有節能減碳需求，未來電動機車將成趨勢下，台灣隊若能儘快以單一規格整合進軍新南向，更有機會搶得先機。

某電動機車業者私下說，換電式公版之爭未必是死胡同，因目前燃油機車廠或中華汽車多已押寶充電規格，政府理應放手讓換電式公版早點出爐，充、換電式陣營大可各自努力、拓展市場。

已與Gogoro達成共識的業者建議，Gogoro或許應該「更大方一點」，除了開放電池規格共通使用，也希望能開放共用換電站及共享用戶資訊、數據、聯網等更加進階的大數據，這才能爭取更多同業願與Gogoro共組台灣隊。