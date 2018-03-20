發現歷來最強「快速電波爆發」 外星人想接觸地球？

2018-03-20

訊號從何來 仍無法解釋

〔編譯茅毅／綜合報導〕「科學警告（Science Alert）」、「科學觀察者（Science Examiner）」等科學新聞網站報導，天文學家藉由澳洲聯邦科學與工業研究組織（ＣＳＩＲＯ）帕克斯天文台的電波望遠鏡，分別於一日、九日和十一日偵測到強烈的「快速電波爆發（ＦＲＢ）」，其中又以九日最強，比此前偵測到最強的ＦＲＢ還強四倍。科學家目前仍無法解釋這種訊號從何而來，究竟是宇宙中的自然現象，甚至外星高等生命穿梭星際所致，還是外星人欲接觸地球而刻意傳遞？

11年前 開始有正式紀錄

ＦＲＢ歷時不過幾千分之一秒（毫秒），事先毫無徵兆，無法預測，一毫秒釋放的能量即大於太陽一天釋出的能量。按命名慣例，一、九與十一日等三天發現的ＦＲＢ為FRB 180301、FRB 180309及FRB 180311，以九日那次的訊雜比（ＳＮＲ）最高，也是自二○○七年開始紀錄ＦＲＢ這種奇特現象以來，所有三十三次ＦＲＢ中訊雜比最高的一次（訊號品質最佳）。美國西維吉尼亞大學（ＷＶＵ）教授麥勞琳（Maura McLaughlin）表示，九日的爆發乃迄今所見最亮的一次。

測到次數 每年僅約3次

ＦＲＢ雖早於二○○一年便被發現，但直到○七年才正式紀錄，訊雜比一般不到二十，此前最強的也只有九十。但九日那次達四一一，足見其強度之大，且十一年來每年平均觀測到的次數僅約三次，在在讓科學家格外感興趣。不過，學界對其成因仍莫衷一是，包括ＦＲＢ與黑洞、有伴星的脈衝星、爆裂的脈衝星、恆星毀滅活動引發的「blitzar」假設、伽瑪射線爆發、中子星或有巨大磁場的星體爆發巨大閃焰等眾說紛紜。

ＦＲＢ通常轉瞬即逝，不會重複，僅一二年十一月二日偵測到的FRB 121102例外。日本東北大學研究人員運用哈伯太空望遠鏡及夏威夷昴星團望遠鏡的數據進行定位，發現其來自距離地球達三十億光年的一個矮星系邊緣。