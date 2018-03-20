中國兩會新人事／劉鶴任國務院副總理 易綱掌人行

2018-03-20

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國全國人大昨天選出國務院新內閣，主管金融和經濟的副總理人選，由國家主席習近平的「經濟智囊」劉鶴出任；中國央行「人民銀行」行長則由副行長易綱接掌。兩人均為留學美國的「海歸」金融改革派，受命接掌重要職位，料將扛下防範中國債台高築，以及應對美中兩國貿易戰爭等重任。

備受習近平器重的劉鶴擔任國務院副總理，料將身兼國務院金融穩定發展委員會主任，輔佐習近平進行經濟改革計畫的決策、協調和執行。英國廣播公司指出，習、劉二人為中學同窗，劉鶴曾在中國人民大學主修經濟學，也是哈佛大學公共管理碩士，原先一直在經濟部門進行研究，習掌權後才逐漸走向幕前。

劉鶴日前在美中貿易關係緊張之際，銜命訪美，就美中貿易摩擦進行磋商。分析指出，劉鶴未來將領軍國務院「一行兩會」—人民銀行、銀行保險監督及證券監督管理委員會，推展經濟改革和金融監督改革。

易綱則是美國伊利諾大學經濟博士，曾任教印地安納大學，進入人民銀行後主要負責人民幣政策及外匯領域，是人民幣匯率機制趨向市場化的重要舵手。日本投資銀行瑞穗證券在一份報告中指出，易綱被視為實務改革派，其出線代表中國在人民幣全球化及匯率市場化上將有顯著改革。紐約時報認為，易綱是前行長周小川的門生兼副手，由他接任，中國可順利延續政策。

易綱昨天宣誓就任後也重申，今後首要工作將是實施穩定的貨幣政策，同時也將推動金融改革及開放，預計下月於中國海南省舉行的博鰲論壇中，將公布一系列相關的政策和措施。