2018-03-20

記者鄒景雯／特稿

面對中國的「對台」，政府最近說要「強台」，如果問：我們國家現在的經濟政策是誰在拍板？不必有任何雜念，正是蔡英文總統。那麼經常和總統討論財經問題的核心又是誰？除了行政院長賴清德是「執行長」必然參加之外，具有財經專業的固定諮商成員，應該是胡勝正、彭淮南、林全、何美玥、施俊吉等人。

換句話說，相對於行政院所帶領的財經相關部會是下層執行圈，這就是一個上層決策圈，上面決議的事情，交由下面去實踐，而下面提出的重大方案，如果上面有意見，恐怕就無法付諸實現。因此，如果總合這上下兩層，稱之為政府財經領域的強台陣容，應該不為過。

要評判一個團隊的組成，到底強不強？一般是檢測幾個指標，首先，無可避免，當然是所有成員的背景分析，例如，是否具有在亂局中最需要的雄才大略？他們的進用管道為何，是否因累積彪炳的戰功而獲欽點？其次是，這群人的意見取向是多元的，或者屬於同溫層，同質性很高，經常相互強化？團體中有沒有異議者，經常在會中促成有意義的討論，甚至理性的交鋒，以減少集體迷思（Group Think）的出現？

再者是，他們有沒有充足的幕僚在第一線進行產業調查，隨時掌握最新的經營現況與發展脈動，以協助提出解決問題的務實方案？還是這些頭人只憑藉著過去的經驗、過時的記憶，在準備不夠的情況下，只帶著嘴，就前來進行即席反應？因此，我們是否擁有強台的團隊，可以很客觀地自我盤點。當習政權的新治國團隊在組建之際，這個步驟是重要的。

檢查過陣容，接著要驗證他們的政策產出，是否符合需要，能否確切落實。就拿前不久公布的強台四方向八策略來說，其中第三項有關強化員工獎酬工具的部分，政府特別強調在不違反國際會計準則（ＩＦＲＳ）下，將盡量放寬。這段文字格外引人矚目，言下之意似乎是，凡是為政府認為不可行的，例如員工分紅配股以面額課稅之議，就被視為可能違反ＩＦＲＳ準則，這種說法在業界議論紛紛，識者私下直指這是把馮京當馬涼，完全搞錯對象。

ＩＦＲＳ規定國際財報必須透明化，也就是員工分紅配股時，財報必須費用化，才能呈現真正盈餘，國際上必須一體適用，也才能國際評比。至於員工分紅配股所得要如何課所得稅，則屬各國主權，例如新加坡將股票交易所得與股東或員工配息之紅利所得一律免稅，即完全不課所得稅，並沒有違反國際ＩＦＲＳ規定。相信我們的強台團隊在決策過程中，應該不至於鬧出這種笑話。

一再提醒我們的強台內涵，在於強台這事，只能成功，不准失敗，以蔡總統的使命感，她一定會臨淵履薄，再三惕勵所屬才對。