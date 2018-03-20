避與陳明通同日上任？ 劉結一掌國台辦 未公開交接

2018-03-20

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國國台辦主任張志軍前天當選中國全國人大常委會委員，他昨天確定出任人大外事委員會排名第三的副主任委員。張志軍卸下國台辦主任職務後，遺缺將由副主任劉結一接掌。

中國全國人大會議昨表決由國務院總理李克強提出的國務院秘書長、各部部長、各委員會主任等名單。據了解，由於國台辦屬國務院辦事機構，直接由國務院任命即可，因此劉結一早已在十七日接下主任一職，但相關程序是昨天才正式補足。

有媒體昨天報導，國台辦主任於昨天下午交接，張志軍和劉結一會分別致詞，總結近期中國對台政策與未來發展方向。不過，中國官媒「新華社」昨天不見任何交接消息，至昨天晚上為止，國台辦官網上的主任仍是張志軍、副主任為劉結一。

相關情勢也引發外界揣測，中方是否刻意避免劉結一與陸委會新任主委陳明通在同一天上任。

今年六十歲的劉結一，出身中國外交系統，是資深外交官，曾任中共中央對外聯絡部副部長、中國常駐聯合國代表，有駐美四年多的經驗，是中國首位具有駐美經驗的國台辦主任。劉結一的妻子是曾任中國外交部發言人的章啟月，現任中國駐紐約總領事。

劉結一在「兩會」期間受訪表示，中共中央對台工作大政方針是一以貫之的，只會繼續加強。