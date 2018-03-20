國安局：習主觀期待兩岸有重大突破

2018-03-20

對台操作空間更大 台海發展變數增多

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國修憲廢除國家主席任期限制，國安局長彭勝竹昨在立院答詢時說，中國國家主席習近平掌握的權力比其前任胡錦濤與江澤民更集中，未來對台操作空間也更大，導致兩岸發展變數增多，對官方的施壓越強硬，對台灣更不利，比過去更不樂觀。

否認媒體「習登基對台有利」報導

民進黨立委王定宇質詢時也關切中國透過招待與經費補助，在台灣培植特定買辦團體的案例，但國安局對此僅說，沒有相關統計，是否違反兩岸人民關係條例等法律則視個案而定。

立法院外交及國防委員會昨天就「東亞與兩韓之戰略情勢及我國相關因應策略」，邀集國安局、外交部與國防部官員報告並備詢。

中國近期修憲取消國家主席任期限制，使習近平得以「登基」，引發國際批評。但有媒體報導引述一名在國安局與軍情局任職的不具名官員分析指出，習近平權力愈穩固，代表能壓制中國內部鷹派聲音，確保兩岸和平穩定，對台灣越有利。

民進黨立委邱志偉、蔡適應與王定宇等人在質詢時，問及媒體報導所述是否是國安局的真正評析；彭勝竹澄清說，媒體所說不代表國安局意見，「這些不是國安局正式的表達」。

彭勝竹在業務報告與答詢時都表示，習近平主觀期待兩岸關係有重大突破以獲得自身的歷史定位，而隨著他延任國家主席，權力更集中擴大，對台灣的操作空間也更大，導致未來兩岸關係發展變數增多。

國安局在報告中評析指出，習近平領導核心地位在修憲後可望獲得強化，且比其前任胡錦濤與江澤民更集中，將有助對內掃除改革障礙，對外提升國際影響力及威懾效果。習可能以更自信強勢的作風應處內外事務，並更積極主動展現捍衛國家利益的決心與能力，恐對整體區域安全情勢造成直接影響。

涉台議題將「去政府、去主權」

對台灣而言，彭勝竹說，中共片面中斷兩岸官方對話，並維持對台外交及軍事壓力，官方施壓越強硬，對台灣當然是更不利；同時，中共也繞過台灣官方，推動涉台議題「去政府、去主權」，並對民間推動軟的更軟的融合發展措施，長此以往，恐將弱化我主權地位。

此外，蔡適應質詢時出示中國國安部部長陳文清的照片，詢問彭勝竹是否認得？但作為台灣方面相應的情報單位首長，彭勝竹卻似不認得、一時語塞，在下屬提示後才回答。