實體銀不看好︰難切入企金

2018-03-20

可分食消金 監理問題待克服

〔記者盧冠誠／台北報導〕對純網銀在台灣的發展，多數公股行庫主管普遍不看好，認為短期只能瓜分支付等部分消費性金融市場，很難切入不動產授信、企業金融等大額放款業務。

一位大型公股行庫主管表示，能在中國、南韓發展成功的純網銀，主要是以社群平台或購物平台為基礎，再轉往具金流服務的網銀，並以現有會員的交易紀錄做為徵信標準；台灣未來若也從此切入，可能比較有機會。

但該主管指出，現在每家銀行幾乎都有完備的網銀平台，足以滿足客戶需求；此外，純網銀的金融監理也將是重點，例如如何比照實體銀行提存、防制洗錢，還有該怎樣從ＡＴＭ（自動櫃員機）領出現金等，都是純網銀要克服的問題。

「除了『潮』，純網銀仍難跟實體銀行競爭！」行庫主管說，純網銀除有上述挑戰外，在台灣，要去分行辦事非常方便，加上民眾認為「信任感」很重要，這都是實體銀行的優勢。

行庫主管表示，畢竟國內長期面臨overbanking（銀行過度競爭）局面，對於優質企業的放款利率，幾乎殺到見骨，純網銀這部分很難跟具規模的傳統銀行比拚；在授信部分，最後應只剩下「邊際客戶」。行庫主管指出，如果台灣有純網銀業者出現，會跟實體銀行競爭的，主要應該是信用卡、電子支付等消金業務，至於房貸、企金業務，預估影響有限。